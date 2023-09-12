https://ria.ru/20230912/modernizatsiya-1895866379.html

Якутия модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на СВО

Якутия модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на СВО - РИА Новости, 12.09.2023

Якутия модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на СВО

Якутия модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на спецоперации, местные разработчики в рамках госконтракта усовершенствуют имеющуюся линию или... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:57

2023-09-12T15:57

2023-09-12T16:32

надежные люди

приморский край

дмитрий садовник

айсен николаев

якутск

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ЯКУТСК, 12 сен - РИА Новости. Якутия модернизирует спецтехнику и обмундирование своих бойцов на спецоперации, местные разработчики в рамках госконтракта усовершенствуют имеющуюся линию или производят новую продукцию, сообщил РИА Новости председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков. По словам Лепчикова, Якутия регулярно отправляет гуманитарный груз в войсковые части Хабаровского и Приморского краев, также в зону спецоперации. Руководит рабочей группой первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников. Заявки поступают напрямую к главе республики Айсену Николаеву, к руководителю единого координационного центра республики Андрею Федотову или руководителю группы. "Наши разработчики, исходя из пожеланий и заявок, постоянно меняют технические характеристики своей продукции. Весной в распутицу квадроциклы "Сокол" от якутских производителей показали отличную проходимость в зоне СВО. Компания чуть удлинила технику, сделала так, чтобы можно было с собой перевозить боевое оружие в виде пулемета или чего-нибудь более тяжелого. К квадроциклам еще сделали прицеп. На сегодня в рамках госконтракта в зону СВО доставлено более 50 единиц. Часть техники была отправлена по железной дороге, остальное - автотранспортом", - рассказал собеседник агентства. Бойцам из Якутии также отправляется продукция местной компании-производителя специальных защитных снаряжений. Последняя разработка - костюмы, которые практически не видны для тепловизоров. Кроме того, на стадии апробации сейчас две установки для водоочистки от местного предприятия. Сотрудники IT произвели БПЛА, они усовершенствованы и поступили на вооружение бойцов. "Следует отметить, что большую поддержку оказывают и общественные организации Якутии. К примеру, женщины со всей республики через актив общественной организации "Илии сылааhа" присылают теплую одежду и другие изделия, сшитые своими руками", - добавил Лепчиков. Ранее на всероссийском форуме "Креативные индустрии – 2023" в Якутске местные компании представили инновационную продукцию. Компания "Хоту Тент" показала продукцию из специального нанокомпозитного материала: утепленные переносные палатки, пологи, спальные мешки, спецодежду и другое. Твердотопливные котлы длительного горения выпускает ООО "Якутский котловой завод". Квадроциклы и снегоболотоходы с 2017 года производит компания "Якт-Сокол". ООО "Сахадрон" занимается сборкой беспилотников и подготовкой операторов.

https://ria.ru/20230908/drova-1894976190.html

https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html

приморский край

якутск

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приморский край, дмитрий садовник, айсен николаев, якутск