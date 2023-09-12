https://ria.ru/20230912/mobilizatsiya-1895787788.html

На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин

На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин

На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:47

специальная военная операция на украине

украина

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владимир путин

вэф-2023

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин."На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html

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украина, в мире, владимир путин, вэф-2023, россия