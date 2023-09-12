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На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 12.09.2023 (обновлено: 11:47 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mobilizatsiya-1895787788.html
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин
На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:47
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
вэф-2023
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин."На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
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украина, в мире, владимир путин, вэф-2023, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Россия
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин

Путин назвал мобилизацию на Украине насильственной

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин.
«
"На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинВЭФ-2023Россия
 
 
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