https://ria.ru/20230912/mobilizatsiya-1895787788.html
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин
На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:47
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. На Украине волнами идет насильственная мобилизация, заявил президент России Владимир Путин."На Украине происходит насильственная мобилизация, там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать", - сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Россия
На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил Путин
Путин назвал мобилизацию на Украине насильственной