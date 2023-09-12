https://ria.ru/20230912/mikrobiznes-1895641626.html

Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего

Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего - РИА Новости, 12.09.2023

Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего

Микропредприятия в Дальневосточном федеральном округе в I полугодии 2023 года вчетверо чаще, чем в среднем по России, переходили в категорию "Средний бизнес",... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:00

2023-09-12T05:00

2023-09-12T05:00

александр исаевич

корпорация мсп

экономика

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Микропредприятия в Дальневосточном федеральном округе в I полугодии 2023 года вчетверо чаще, чем в среднем по России, переходили в категорию "Средний бизнес", сообщил на ВЭФ-2023 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Как следует из данных КМСП, за первые шесть месяцев года этот показатель в ДФО вчетверо превысил среднероссийский: 44% против почти 11%.Одновременно дальневосточный малый бизнес развивался и переходил в категорию среднего бизнеса вдвое интенсивнее, чем в среднем по России. Прирост по итогам I полугодия составил 31% и 13%, соответственно. За этот период в округе выросли и совершили переход в более высокую категорию 80 предприятий.Наименьший прирост, как в ДФО, так и в целом по стране, отмечен в цепочке "Микробизнес" — "Малый бизнес". На Дальнем Востоке он составил 0,08%."Несмотря на продолжающееся внешнее давление на нашу страну в целом и экономику, в частности, которое чувствует на себе и сектор МСП, динамика переходов предприятий из низшей категории в более высокую находится в большей степени в зеленой зоне. Существенная заслуга в этом принадлежит господдержке: льготному кредитованию, поручительствам, лизингу и другим механизмам, которые помогают бизнесу функционировать, развиваться и масштабироваться", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.

https://ria.ru/20230911/predstaviteli-1895583961.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, экономика, вэф-2023