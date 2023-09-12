https://ria.ru/20230912/mikrobiznes-1895641626.html
Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего
Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего - РИА Новости, 12.09.2023
Исаевич: микробизнес ДФО в 4 раза чаще переходил в категорию среднего
Микропредприятия в Дальневосточном федеральном округе в I полугодии 2023 года вчетверо чаще, чем в среднем по России, переходили в категорию "Средний бизнес",... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:00
2023-09-12T05:00
2023-09-12T05:00
александр исаевич
корпорация мсп
экономика
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Микропредприятия в Дальневосточном федеральном округе в I полугодии 2023 года вчетверо чаще, чем в среднем по России, переходили в категорию "Средний бизнес", сообщил на ВЭФ-2023 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Как следует из данных КМСП, за первые шесть месяцев года этот показатель в ДФО вчетверо превысил среднероссийский: 44% против почти 11%.Одновременно дальневосточный малый бизнес развивался и переходил в категорию среднего бизнеса вдвое интенсивнее, чем в среднем по России. Прирост по итогам I полугодия составил 31% и 13%, соответственно. За этот период в округе выросли и совершили переход в более высокую категорию 80 предприятий.Наименьший прирост, как в ДФО, так и в целом по стране, отмечен в цепочке "Микробизнес" — "Малый бизнес". На Дальнем Востоке он составил 0,08%."Несмотря на продолжающееся внешнее давление на нашу страну в целом и экономику, в частности, которое чувствует на себе и сектор МСП, динамика переходов предприятий из низшей категории в более высокую находится в большей степени в зеленой зоне. Существенная заслуга в этом принадлежит господдержке: льготному кредитованию, поручительствам, лизингу и другим механизмам, которые помогают бизнесу функционировать, развиваться и масштабироваться", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр исаевич, корпорация мсп, экономика, вэф-2023
Александр Исаевич, Корпорация МСП, Экономика, ВЭФ-2023
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Микропредприятия в Дальневосточном федеральном округе в I полугодии 2023 года вчетверо чаще, чем в среднем по России, переходили в категорию "Средний бизнес", сообщил на ВЭФ-2023 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Как следует из данных КМСП, за первые шесть месяцев года этот показатель в ДФО вчетверо превысил среднероссийский: 44% против почти 11%.
Одновременно дальневосточный малый бизнес развивался и переходил в категорию среднего бизнеса вдвое интенсивнее, чем в среднем по России. Прирост по итогам I полугодия составил 31% и 13%, соответственно. За этот период в округе выросли и совершили переход в более высокую категорию 80 предприятий.
Наименьший прирост, как в ДФО, так и в целом по стране, отмечен в цепочке "Микробизнес" — "Малый бизнес". На Дальнем Востоке
он составил 0,08%.
"Несмотря на продолжающееся внешнее давление на нашу страну в целом и экономику, в частности, которое чувствует на себе и сектор МСП, динамика переходов предприятий из низшей категории в более высокую находится в большей степени в зеленой зоне. Существенная заслуга в этом принадлежит господдержке: льготному кредитованию, поручительствам, лизингу и другим механизмам, которые помогают бизнесу функционировать, развиваться и масштабироваться", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
Число представителей малого и среднего бизнеса в ДФО выросло до 300 тысяч