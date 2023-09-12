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Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов - РИА Новости, 12.09.2023
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11:12 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/migranty-1895778273.html
Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов
Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов
Президент России Владимир Путин на вопрос об увеличении мигрантов и создании отдельных опасных районов, как на Западе, заявил что Россия должна иметь это в виду РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:12
2023-09-12T11:12
россия
владимир путин
экономика
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос об увеличении мигрантов и создании отдельных опасных районов, как на Западе, заявил что Россия должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий. "Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране" , - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владимир путин, экономика, вэф-2023
Россия, Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2023
Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов

Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос об увеличении мигрантов и создании отдельных опасных районов, как на Западе, заявил что Россия должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий.
"Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране" , - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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