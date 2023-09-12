https://ria.ru/20230912/migranty-1895778273.html

Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов

Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал не допустить появления опасных мигрантских районов

Президент России Владимир Путин на вопрос об увеличении мигрантов и создании отдельных опасных районов, как на Западе, заявил что Россия должна иметь это в виду РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:12

2023-09-12T11:12

2023-09-12T11:12

россия

владимир путин

экономика

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос об увеличении мигрантов и создании отдельных опасных районов, как на Западе, заявил что Россия должна иметь это в виду и не допустить такого развития событий. "Да, конечно, мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране" , - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, вэф-2023