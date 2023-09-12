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Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили - РИА Новости, 12.09.2023
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14:58 12.09.2023 (обновлено: 15:00 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/mchs-1895850764.html
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили - РИА Новости, 12.09.2023
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили
Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:58
2023-09-12T15:00
происшествия
коммерческая недвижимость
салават
пожар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории предприятия ООО "Битум" по производству нефтяного дорожного битума загорелась неиспользуемая мазутная яма на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал. "Пожарные ликвидировали открытое горение в промышленной части города по повышенному рангу пожара. Горел мазут в яме с обвалованием на площади 300 квадратных метров. Железнодорожные цистерны (вагоны), которые находились вблизи очага пожара, не пострадали. Открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - говорится в релизе ГУМЧС по региону. Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 31 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20230912/mchs-1895795245.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, салават, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Салават, Пожар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили

МЧС: пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщали, что на территории предприятия ООО "Битум" по производству нефтяного дорожного битума загорелась неиспользуемая мазутная яма на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.
Пожарная машина сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Башкирии на территории завода загорелась площадь в 300 квадратных метров
12:02
"Пожарные ликвидировали открытое горение в промышленной части города по повышенному рангу пожара. Горел мазут в яме с обвалованием на площади 300 квадратных метров. Железнодорожные цистерны (вагоны), которые находились вблизи очага пожара, не пострадали. Открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - говорится в релизе ГУМЧС по региону.
Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 31 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСалаватПожарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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