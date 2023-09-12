https://ria.ru/20230912/mchs-1895850764.html
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили - РИА Новости, 12.09.2023
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили
Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:58
2023-09-12T14:58
2023-09-12T15:00
происшествия
коммерческая недвижимость
салават
пожар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
УФА, 12 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории предприятия ООО "Битум" по производству нефтяного дорожного битума загорелась неиспользуемая мазутная яма на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал. "Пожарные ликвидировали открытое горение в промышленной части города по повышенному рангу пожара. Горел мазут в яме с обвалованием на площади 300 квадратных метров. Железнодорожные цистерны (вагоны), которые находились вблизи очага пожара, не пострадали. Открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - говорится в релизе ГУМЧС по региону. Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 31 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20230912/mchs-1895795245.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
салават
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, салават, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Салават, Пожар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили
МЧС: пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават