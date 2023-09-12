https://ria.ru/20230912/mchs-1895850764.html

Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили

Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили - РИА Новости, 12.09.2023

Пожар в промышленной части башкирского Салавата потушили

Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:58

2023-09-12T14:58

2023-09-12T15:00

происшествия

коммерческая недвижимость

салават

пожар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 12 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в промышленной части города Салават в Башкирии, где загорелась мазутная яма на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что на территории предприятия ООО "Битум" по производству нефтяного дорожного битума загорелась неиспользуемая мазутная яма на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал. "Пожарные ликвидировали открытое горение в промышленной части города по повышенному рангу пожара. Горел мазут в яме с обвалованием на площади 300 квадратных метров. Железнодорожные цистерны (вагоны), которые находились вблизи очага пожара, не пострадали. Открытое горение ликвидировано на площади 300 "квадратов". Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - говорится в релизе ГУМЧС по региону. Отмечается, что к тушению пожара привлекалось 31 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20230912/mchs-1895795245.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, салават, пожар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)