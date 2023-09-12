https://ria.ru/20230912/mask-1895803091.html

В сенате США призвали расследовать отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым

В сенате США призвали расследовать отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым - РИА Новости, 12.09.2023

В сенате США призвали расследовать отказ Маска помочь ВСУ атаковать Крым

Американская сенатор Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX после того, как ее основатель Илон Маск признал, что ограничил РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:28

2023-09-12T12:28

2023-09-12T13:06

в мире

россия

илон маск

spacex

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская сенатор Элизабет Уоррен потребовала начать расследование в отношении компании SpaceX после того, как ее основатель Илон Маск признал, что ограничил для ВСУ работу Starlink в районе Черного моря, пишет Bloomberg."Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, есть ли у нас адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", — заявила Уоррен.Она добавила, что ждет от Министерства обороны пересмотра контракта со SpaceX.На прошлой неделе телеканал CNN привел отрывок из биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном. Там, в частности, говорится, что в прошлом году бизнесмен тайно велел своим инженерам отключить Starlink в районе Черного моря, чтобы "помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот". Сам предприниматель уточнил, что получил от правительства экстренный запрос на активацию сервиса, но отказался это сделать, так как в противном случае его компания оказалась бы вовлечена "в крупный акт войны".После этого признания на Маска посыпалась критика от пользователей его соцсети Х. Среди прочего его обвиняли и в госизмене. На это Маск ответил, что конгресс США не объявлял войну России. А тех, кто обвиняет его в измене, самих следует считать изменниками, добавил он.Причем еще раньше предприниматель подчеркивал, что не допустит использования своих спутников для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой.

https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html

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в мире, россия, илон маск, spacex, вооруженные силы украины