https://ria.ru/20230912/marshruty-1895743544.html

Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке

Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке

Нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:29

2023-09-12T09:29

2023-09-12T09:46

владимир путин

дальний восток

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. Особое место в этом ряду, конечно, занимает развитие Северного морского пути", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023