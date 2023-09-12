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Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке
Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке
Нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:29
2023-09-12T09:29
2023-09-12T09:46
владимир путин
дальний восток
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. Особое место в этом ряду, конечно, занимает развитие Северного морского пути", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Путин призвал расширять логистику на Дальнем Востоке
Путин: нужно расширять логистические маршруты на Дальнем Востоке