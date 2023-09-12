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Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали - РИА Новости, 12.09.2023
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02:04 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/mali-1895704519.html
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали - РИА Новости, 12.09.2023
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали
США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T02:04
2023-09-12T02:04
в мире
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оон
василий небензя
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ООН, 12 сен – РИА Новости. США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний. Таким образом, с 1 сентября санкционный режим в отношении Мали не действует. "Ближе к голосованию проявились настоящие мотивы столь настойчивой линии западных членов Совета безопасности. Как оказалось, принципиальным моментом для них было вовсе не продление санкционного режима или поддержка эффективного выполнения Алжирского мирного соглашения", - сказал Небензя. По его словам, истинной причиной неуступчивости Парижа и других западных делегаций стало безапелляционное требование сохранить группу экспертов. "Причем в подаче авторов проект данная группа была необходима для наблюдения за ситуацией в области прав человека в Мали, то есть функции, далекой как от причин введения санкционного режима, так и смысла соответствующих мер Совета безопасности по Уставу ООН", - указал постпред. По его словам, у Запада стояли задачи "оказать на Бамако политическое давление под правозащитными предлогами с тем, чтобы не позволить малийцам выйти из орбиты своего геополитического влияния". "Группа экспертов с этой работой действительно, можно сказать, успешно справлялась. Она выходила за рамки своего мандата, разрабатывала враждебные и предвзятые доклады без должного взаимодействия с малийскими властями, на что неоднократно обращалось внимание. Что это, если не очередное проявление неоколониального подхода применительно к независимым государствам Глобального юга?" - отметил постпред.
https://ria.ru/20230831/mali-1893387848.html
https://ria.ru/20230831/eksperty-1893291558.html
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в мире, мали, россия, оон, василий небензя
В мире, Мали, Россия, ООН, Василий Небензя
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали

Небензя: Запад хотел сохранить давление на Мали с помощью резолюции СБ ООН

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен – РИА Новости. США и Евросоюз хотели сохранить политическое давление на Мали, приняв резолюцию, продлевающую санкции и действие группы экспертов санкционного комитета, заявил на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее Совбез ООН не смог продлить санкционный режим. Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Российский же проект не набрал необходимые девять голосов из 15. Документ Франции и ОАЭ предлагал продлить на год санкции, а также работу группы экспертов, определяющих, кого включить в санкционный список. Россия же в своем документе предлагала распустить группу экспертов и продлить санкции также на год, но с указанием, что предстоящий год действия ограничений - последний. Таким образом, с 1 сентября санкционный режим в отношении Мали не действует.
Мужчина с флагом Мали на улице Бамако - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Норвегия закроет посольство в Мали
31 августа, 13:54
"Ближе к голосованию проявились настоящие мотивы столь настойчивой линии западных членов Совета безопасности. Как оказалось, принципиальным моментом для них было вовсе не продление санкционного режима или поддержка эффективного выполнения Алжирского мирного соглашения", - сказал Небензя.
По его словам, истинной причиной неуступчивости Парижа и других западных делегаций стало безапелляционное требование сохранить группу экспертов.
«
"Причем в подаче авторов проект данная группа была необходима для наблюдения за ситуацией в области прав человека в Мали, то есть функции, далекой как от причин введения санкционного режима, так и смысла соответствующих мер Совета безопасности по Уставу ООН", - указал постпред.
По его словам, у Запада стояли задачи "оказать на Бамако политическое давление под правозащитными предлогами с тем, чтобы не позволить малийцам выйти из орбиты своего геополитического влияния".
"Группа экспертов с этой работой действительно, можно сказать, успешно справлялась. Она выходила за рамки своего мандата, разрабатывала враждебные и предвзятые доклады без должного взаимодействия с малийскими властями, на что неоднократно обращалось внимание. Что это, если не очередное проявление неоколониального подхода применительно к независимым государствам Глобального юга?" - отметил постпред.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Небензя назвал группу экспертов ООН по санкциям против Мали неактуальной
31 августа, 01:19
 
В миреМалиРоссияООНВасилий Небензя
 
 
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