https://ria.ru/20230912/magadan-1895796748.html

В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове

В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове - РИА Новости, 12.09.2023

В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове

Завезенные на необитаемый остров Завьялова под Магаданом овцебыки прижились и размножились, вскоре туда планируют привозить туристов, рассказал РИА Новости на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:07

2023-09-12T12:07

2023-09-12T12:09

магадан

владивосток

сергей носов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Завезенные на необитаемый остров Завьялова под Магаданом овцебыки прижились и размножились, вскоре туда планируют привозить туристов, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Сергей Носов. В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы. По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова". "В этом году появилось восемь телят. Или даже девять. Сейчас, по-моему, перестали уже считать. Те, что приехали первыми, уже матереют и становятся мощными. И в следующем году, как говорят специалисты, их станет еще больше. И будем уже задумываться над регулированием численности. Надо же сохранить не только фауну, но и флору. И в перспективе там будут пешие прогулки организовывать, будут квадроциклы. Снежные бараны еще завезены, так что это место будет обалденное", - рассказал Носов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895742335.html

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магадан, владивосток, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023