https://ria.ru/20230912/magadan-1895796748.html
В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове
В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове - РИА Новости, 12.09.2023
В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове
Завезенные на необитаемый остров Завьялова под Магаданом овцебыки прижились и размножились, вскоре туда планируют привозить туристов, рассказал РИА Новости на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:07
2023-09-12T12:07
2023-09-12T12:09
магадан
владивосток
сергей носов
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Завезенные на необитаемый остров Завьялова под Магаданом овцебыки прижились и размножились, вскоре туда планируют привозить туристов, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Сергей Носов. В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы. По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова". "В этом году появилось восемь телят. Или даже девять. Сейчас, по-моему, перестали уже считать. Те, что приехали первыми, уже матереют и становятся мощными. И в следующем году, как говорят специалисты, их станет еще больше. И будем уже задумываться над регулированием численности. Надо же сохранить не только фауну, но и флору. И в перспективе там будут пешие прогулки организовывать, будут квадроциклы. Снежные бараны еще завезены, так что это место будет обалденное", - рассказал Носов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, владивосток, сергей носов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Магадан, Владивосток, Сергей Носов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Магадане сообщили о ситуации с овцебыками на необитаемом острове
Носов: овцебыки прижились и размножились на острове Завьялова под Магаданом
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Завезенные на необитаемый остров Завьялова под Магаданом овцебыки прижились и размножились, вскоре туда планируют привозить туристов, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Сергей Носов.
В 2019 и 2020 годах на остров Завьялова из Якутии доставили две партии молодых животных. Овцебык — ровесник доисторических мамонтов, единственный современный представитель особого рода Ovibos из семейства полорогих. Род Ovibos занимает промежуточное положение между быками и овцами. На остров Завьялова привезли также снежных баранов из другого района Колымы.
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По замыслу авторов туристического проекта, посетители смогут свободно наблюдать этих уникальных животных в естественной среде. Это должно стать изюминкой туристического комплекса "Остров Завьялова".
"В этом году появилось восемь телят. Или даже девять. Сейчас, по-моему, перестали уже считать. Те, что приехали первыми, уже матереют и становятся мощными. И в следующем году, как говорят специалисты, их станет еще больше. И будем уже задумываться над регулированием численности. Надо же сохранить не только фауну, но и флору. И в перспективе там будут пешие прогулки организовывать, будут квадроциклы. Снежные бараны еще завезены, так что это место будет обалденное", - рассказал Носов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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