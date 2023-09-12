https://ria.ru/20230912/liviya-1895928213.html

В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи

В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи - РИА Новости, 12.09.2023

В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи

Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило 5,3 тысячи, заявил представитель МВД уполномоченного парламентом правительства... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:00

2023-09-12T18:00

2023-09-12T18:11

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

наводнение

греция

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БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило 5,3 тысячи, заявил представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша."На данный момент число погибших в городе Дерна в результате циклона "Даниэль" составляет более 5300", - сказал он.Представитель МВД добавил, что спасательные работы продолжаются.Представитель Красного Полумесяца ранее заявил РИА Новости, что в Дерне пропали более девяти тысяч человек.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.

https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895836576.html

https://ria.ru/20230909/tsiklon-1895127311.html

ливия

дерна (муниципалитет)

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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), наводнение, греция