https://ria.ru/20230912/liviya-1895928213.html
В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи
В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи - РИА Новости, 12.09.2023
В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи
Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило 5,3 тысячи, заявил представитель МВД уполномоченного парламентом правительства... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:00
2023-09-12T18:00
2023-09-12T18:11
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наводнение
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БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило 5,3 тысячи, заявил представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша."На данный момент число погибших в городе Дерна в результате циклона "Даниэль" составляет более 5300", - сказал он.Представитель МВД добавил, что спасательные работы продолжаются.Представитель Красного Полумесяца ранее заявил РИА Новости, что в Дерне пропали более девяти тысяч человек.Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта.
https://ria.ru/20230912/navodnenie-1895836576.html
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в мире, ливия, дерна (муниципалитет), наводнение, греция
В мире, Ливия, Дерна (муниципалитет), Наводнение, Греция
В Ливии число погибших при наводнениях превысило 5,3 тысячи
Власти: число погибших при наводнениях в ливийской Дерне превысило 5,3 тысячи
БЕНГАЗИ (Ливия), 12 сен - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в городе Дерна на востоке Ливии превысило 5,3 тысячи, заявил представитель МВД уполномоченного парламентом правительства Ливии Мухаммед Абу Лумуша.
"На данный момент число погибших в городе Дерна в результате циклона "Даниэль" составляет более 5300", - сказал он.
Россияне не пострадали при наводнениях на востоке Ливии
Представитель МВД добавил, что спасательные работы продолжаются.
Представитель Красного Полумесяца ранее заявил РИА Новости, что в Дерне
пропали более девяти тысяч человек.
Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию
, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Kathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В понедельник "Даниэль" достиг средиземноморского побережья Египта
.
Число жертв циклона в Бразилии возросло до 42 человек, сообщили СМИ