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Россияне не пострадали в результате ливней в Гонконге
Россияне не пострадали в результате ливней в Гонконге - РИА Новости, 12.09.2023
Россияне не пострадали в результате ливней в Гонконге
Среди пострадавших в результате сильнейших за почти 140 лет ливней в специальном административном районе КНР Гонконге нет граждан РФ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:59
2023-09-12T13:59
2023-09-12T14:19
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ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Среди пострадавших в результате сильнейших за почти 140 лет ливней в специальном административном районе КНР Гонконге нет граждан РФ, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Гонконге. "Среди пострадавших от ливней в Гонконге российских граждан нет", - заявили в генконсульстве. На прошлой неделе метеорологическая обсерватория Гонконга сообщила, что под влиянием тайфуна "Хайкуй" на Гонконг обрушились сильные ливни. По данным обсерватории, с 23.00 до 00.00 четверга (18.00-19.00 мск) в мегаполисе выпало 158,1 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1884 года. В результате наводнения погибли два человека, по меньшей мере 110 пострадали.
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в мире, гонконг, россия, китай, новости - туризм
В мире, Гонконг, Россия, Китай, Туризм, Новости - Туризм
Россияне не пострадали в результате ливней в Гонконге
Генконсульство РФ в Гонконге: россиян среди пострадавших из-за ливней нет