https://ria.ru/20230912/laos-1895716736.html

Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами

Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами

Отношения РФ и Лаоса развиваются по многим направлениям, одна из проблем - финансовые расчеты, но есть пути ее решения, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:57

2023-09-12T05:57

2023-09-12T09:02

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владимир путин

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Лаоса развиваются по многим направлениям, одна из проблем - финансовые расчеты, но есть пути ее решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. "У нас развиваются отношения по очень многим направлениям. Одна из проблем - это финансовые расчеты. Ну, здесь сейчас поговорим об этом. Есть пути решения этих проблем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230912/laos-1895715695.html

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лаос, россия, владимир путин, в мире