https://ria.ru/20230912/laos-1895716736.html
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами
Отношения РФ и Лаоса развиваются по многим направлениям, одна из проблем - финансовые расчеты, но есть пути ее решения, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:57
2023-09-12T05:57
2023-09-12T09:02
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владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Лаоса развиваются по многим направлениям, одна из проблем - финансовые расчеты, но есть пути ее решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. "У нас развиваются отношения по очень многим направлениям. Одна из проблем - это финансовые расчеты. Ну, здесь сейчас поговорим об этом. Есть пути решения этих проблем", - сказал Путин.
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лаос, россия, владимир путин, в мире
Лаос, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с расчетами
Путин заявил вице-президенту Лаоса о путях решения проблем с финрасчетами