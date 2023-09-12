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Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе - РИА Новости, 12.09.2023
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10:46 12.09.2023 (обновлено: 16:50 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kuzbass-1895768074.html
Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе
Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе - РИА Новости, 12.09.2023
Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе
Президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали план мероприятий по реализации... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:46
2023-09-12T16:50
кемеровская область
почта банк
сергей цивилев
восточный экономический форум (вэф)
александр пахомов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума. Партнеры определили основные направления сотрудничества и согласовали дорожную карту. Она стала продолжением соглашения, которое стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 г. "Такие площадки, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум дают возможность развивать не только межрегиональное взаимодействие, но и сотрудничество с крупнейшими инвесторами, компаниями, предприятиями страны и мира. Соглашение с Почта Банком направлено на решение приоритетных для Кузбасса задач социально-экономического развития", - заявил Цивилев. Результатом сотрудничества должно стать внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры на Кузбассе, развитие и повышение объема безналичных платежей, в том числе с использованием карт национальной платежной системы. Кроме того, стороны намерены работать над повышением финансовой грамотности кузбассовцев. "У нас свыше 350 точек обслуживания по всей территории Кузбасса. Почта Банк присутствует в 148 населенных пунктах области, причем в большинстве из них нет других банков. А значит – современные финансовые сервисы пришли к каждому жителю региона, больше не нужно ехать в ближайший город, чтобы открыть счет, выпустить карту, снять наличные или получить профессиональную консультацию. В следующем году мы планируем расширить доступность и присутствие Почта Банка в почтовых отделениях области: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – в свою очередь, отметил Пахомов. Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие по развитию федерального проекта "Пушкинская карта" и в сфере индивидуального жилищного строительства. Пахомов подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка.
https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html
https://ria.ru/20230616/pochta_bank-1878779121.html
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кемеровская область, почта банк, сергей цивилев, восточный экономический форум (вэф), александр пахомов
Кемеровская область, Почта банк, Сергей Цивилев, Восточный экономический форум (ВЭФ), Александр Пахомов

Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе

© Фото предоставлено пресс-службой Почта БанкаГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов после подписания соглашения о сотрудничестве на полях ВЭФ
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и президент-председатель правления Почта Банка Александр Пахомов после подписания соглашения о сотрудничестве на полях ВЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой Почта Банка
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума.
Партнеры определили основные направления сотрудничества и согласовали дорожную карту. Она стала продолжением соглашения, которое стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 г.
Член правления Почта Банк Андрей Осипов на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Андрей Осипов: Почта Банк будет развивать ипотеку на ИЖС в регионах
Вчера, 15:01
"Такие площадки, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум дают возможность развивать не только межрегиональное взаимодействие, но и сотрудничество с крупнейшими инвесторами, компаниями, предприятиями страны и мира. Соглашение с Почта Банком направлено на решение приоритетных для Кузбасса задач социально-экономического развития", - заявил Цивилев.
Результатом сотрудничества должно стать внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры на Кузбассе, развитие и повышение объема безналичных платежей, в том числе с использованием карт национальной платежной системы. Кроме того, стороны намерены работать над повышением финансовой грамотности кузбассовцев.
"У нас свыше 350 точек обслуживания по всей территории Кузбасса. Почта Банк присутствует в 148 населенных пунктах области, причем в большинстве из них нет других банков. А значит – современные финансовые сервисы пришли к каждому жителю региона, больше не нужно ехать в ближайший город, чтобы открыть счет, выпустить карту, снять наличные или получить профессиональную консультацию. В следующем году мы планируем расширить доступность и присутствие Почта Банка в почтовых отделениях области: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – в свою очередь, отметил Пахомов.
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Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие по развитию федерального проекта "Пушкинская карта" и в сфере индивидуального жилищного строительства.
Пахомов подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка.
 
Кемеровская областьПочта банкСергей ЦивилевВосточный экономический форум (ВЭФ)Александр Пахомов
 
 
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