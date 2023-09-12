https://ria.ru/20230912/kuzbass-1895768074.html

Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе

Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе - РИА Новости, 12.09.2023

Почта Банк будет развивать банковские услуги на Кузбассе

Президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали план мероприятий по реализации... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:46

2023-09-12T10:46

2023-09-12T16:50

кемеровская область

почта банк

сергей цивилев

восточный экономический форум (вэф)

александр пахомов

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума. Партнеры определили основные направления сотрудничества и согласовали дорожную карту. Она стала продолжением соглашения, которое стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 г. "Такие площадки, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум дают возможность развивать не только межрегиональное взаимодействие, но и сотрудничество с крупнейшими инвесторами, компаниями, предприятиями страны и мира. Соглашение с Почта Банком направлено на решение приоритетных для Кузбасса задач социально-экономического развития", - заявил Цивилев. Результатом сотрудничества должно стать внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры на Кузбассе, развитие и повышение объема безналичных платежей, в том числе с использованием карт национальной платежной системы. Кроме того, стороны намерены работать над повышением финансовой грамотности кузбассовцев. "У нас свыше 350 точек обслуживания по всей территории Кузбасса. Почта Банк присутствует в 148 населенных пунктах области, причем в большинстве из них нет других банков. А значит – современные финансовые сервисы пришли к каждому жителю региона, больше не нужно ехать в ближайший город, чтобы открыть счет, выпустить карту, снять наличные или получить профессиональную консультацию. В следующем году мы планируем расширить доступность и присутствие Почта Банка в почтовых отделениях области: станет больше агентов из числа сотрудников почты, которые могут оформить любой продукт или проконсультировать", – в свою очередь, отметил Пахомов. Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие по развитию федерального проекта "Пушкинская карта" и в сфере индивидуального жилищного строительства. Пахомов подчеркнул, что Почта Банк планирует активно развивать в регионе программы ипотечного кредитования на строительство собственного дома, включая ипотеку с господдержкой. "Одна из наших задач – способствовать улучшению жилищных условий граждан, даже в небольших поселках, сделать кредит на свой дом доступным, удобным, простым. При этом мы планируем делать фокус на небольшие города и поселки, где наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства", — отметил глава Почта Банка.

https://ria.ru/20230911/ipoteka-1895592922.html

https://ria.ru/20230616/pochta_bank-1878779121.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, почта банк, сергей цивилев, восточный экономический форум (вэф), александр пахомов