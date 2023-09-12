"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме
Макгрегор: ВСУ не способны изолировать Крым
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. (Владимир. — Прим. ред.) Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии", — сказал военный.
Факторов, способных изменить плачевное положение ВСУ нет, так как им был нанесен тяжелый урон, отметил полковник.
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"Стратегически сейчас побеждают русские: они не понесли тех потерь, которые им пытается приписать Запад, а вот украинская сторона — да. Это рискованно и безрассудно, их уничтожат", — добавил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили основные силы на Ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.