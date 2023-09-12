https://ria.ru/20230912/krym-1895902976.html

"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме

"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме - РИА Новости, 12.09.2023

"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме

ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:27

2023-09-12T17:27

2023-09-12T17:36

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

токмак

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. (Владимир. — Прим. ред.) Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии", — сказал военный.Факторов, способных изменить плачевное положение ВСУ нет, так как им был нанесен тяжелый урон, отметил полковник."Стратегически сейчас побеждают русские: они не понесли тех потерь, которые им пытается приписать Запад, а вот украинская сторона — да. Это рискованно и безрассудно, их уничтожат", — добавил Макгрегор.Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили основные силы на Ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html

https://ria.ru/20230912/mask-1895803091.html

россия

запорожская область

токмак

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, токмак, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, республика крым, нато