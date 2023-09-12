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"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 12.09.2023 (обновлено: 17:36 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/krym-1895902976.html
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме - РИА Новости, 12.09.2023
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме
ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:27
2023-09-12T17:36
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
токмак
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
республика крым
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. (Владимир. — Прим. ред.) Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии", — сказал военный.Факторов, способных изменить плачевное положение ВСУ нет, так как им был нанесен тяжелый урон, отметил полковник."Стратегически сейчас побеждают русские: они не понесли тех потерь, которые им пытается приписать Запад, а вот украинская сторона — да. Это рискованно и безрассудно, их уничтожат", — добавил Макгрегор.Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили основные силы на Ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html
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россия
запорожская область
токмак
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россия, запорожская область, токмак, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, республика крым, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Токмак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Республика Крым, НАТО
"Путин в курсе". В США сообщили ВСУ мрачные новости о Крыме

Макгрегор: ВСУ не способны изолировать Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. ВСУ не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России, заявил в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. (Владимир. — Прим. ред.) Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии", — сказал военный.
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Факторов, способных изменить плачевное положение ВСУ нет, так как им был нанесен тяжелый урон, отметил полковник.
«
"Стратегически сейчас побеждают русские: они не понесли тех потерь, которые им пытается приписать Запад, а вот украинская сторона — да. Это рискованно и безрассудно, их уничтожат", — добавил Макгрегор.
Ранее сообщалось, что ВСУ сосредоточили основные силы на Ореховском направлении в Запорожской области, чтобы попытаться прорвать линию обороны российских войск у поселка Работино и захватить город Токмак, откуда следующим этапом выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьТокмакВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРеспублика КрымНАТО
 
 
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