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Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895937514.html
Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя
Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023
Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя
Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:28
2023-09-12T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 12 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", - сказал Небензя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html
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в мире, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя

Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", - сказал Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
По всей линии фронта. Зеленскому доложили шокирующие новости о маневре ВСУ
14:45
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не будет даже через год. ВСУ принесли страшные новости с фронта
10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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