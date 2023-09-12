Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя
Небензя: Киев клянчит оружие, чтобы свалить на Запад провал контрнаступления
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", - сказал Небензя.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.