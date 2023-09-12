https://ria.ru/20230912/kontrnastuplenie-1895937514.html

Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя

Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя - РИА Новости, 12.09.2023

Киев пытается свалить на Запад провал контрнаступления, заявил Небензя

Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:28

2023-09-12T18:28

2023-09-12T18:28

специальная военная операция на украине

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ООН, 12 сен – РИА Новости. Киевский режим пытается свалить на западные страны провал так называемого контрнаступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Киевский режим клянчит новое оружие с удвоенным напором и нескрываемой наглостью, пытаясь свалить на западные страны очевидный провал осуществляемого с начала июня так называемого контрнаступления", - сказал Небензя. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

https://ria.ru/20230912/vsu-1895764799.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, ситуация в днр и лнр