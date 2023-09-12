https://ria.ru/20230912/konkurs-1895873622.html

Более 60 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Более 60 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное" - РИА Новости, 12.09.2023

Более 60 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"

Оргкомитет конкурса "Это у нас семейное" получил заявки от более чем 60 тысяч человек, представляющих свыше десяти тысяч семей, за первую неделю с открытия... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:23

2023-09-12T16:23

2023-09-12T18:30

общество

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Оргкомитет конкурса "Это у нас семейное" получил заявки от более чем 60 тысяч человек, представляющих свыше десяти тысяч семей, за первую неделю с открытия регистрации, сообщила пресс-служба конкурса.Принять участие в соревновании планируют команды из всех 89 российских регионов, а к некоторым семьям присоединились их родственники, проживающие в 25 зарубежных странах. Наибольшую активность показывают Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Челябинская область, Ростовская область, Пермский край и Республика Башкортостан. Новые российские регионы также участвуют в конкурсе, больше всего заявок пришло из ЛНР.Как рассказали в оргкомитете, 62 процента участников — женщины, 38 процентов —мужчины. Около 35 процентов — дети, 36 процентов — родители или законные представители. Еще 22 процента — бабушки и дедушки. прабабушки и прадедушки составляют два процента об общего числа участников соревнования. Остальные пять процентов — другие близкие родственники. Среди конкурсантов около 772 человека перешагнули 80-летний рубеж. При этом возрастной рекорд конкурса принадлежит 102-летней прабабушке из Белгородской области и 108-летнему прадедушке из Воронежской области. В многодетных семьях, представленных в проекте, воспитывается от трех до 15 детей."Главная ценность конкурса "Это у нас семейное" состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей", — заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.По его словам, задания будут построены так, чтобы в них могли принять участие все родные, ведь "только так можно победить".Как отметил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, главная цель конкурса – объединить семьи через общие дела, преодолеть разобщенность, создать атмосферу для сотворчества разных поколений и возродить добрые традиции.Помимо прочего, организаторы рассчитывают, что проект позволит расширить круг общения семей и заложит основу для создания семейного сообщества России, где можно будет обмениваться опытом и стать полезными друг другу и стране.Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, представляющих как минимум три поколения. Предполагается несколько этапов, один из которых будет дистанционным, затем пройдут окружные полуфиналы, а финал запланирован на лето следующего года — тогда в Москве соберутся 300 семей со всей страны.О старте конкурса "Это у нас семейное" Владимир Путин объявил в День знаний во время открытого урока "Разговор о важном".

https://ria.ru/20230901/konkurs-1893757207.html

https://ria.ru/20230719/premiya-1885123199.html

https://ria.ru/20230906/konkurs-1894544582.html

россия

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

общество, россия