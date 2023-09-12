https://ria.ru/20230912/karantin-1895844082.html
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней - РИА Новости, 12.09.2023
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней
Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в селе Стайки Обуховского района Киевской области, объявлен карантин, сообщает сайт местной общины. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:36
2023-09-12T14:36
2023-09-12T14:36
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в селе Стайки Обуховского района Киевской области, объявлен карантин, сообщает сайт местной общины. "В селе Стайки Ржичевской городской территориальной громады в частном сельском хозяйстве подтвердилась вспышка заболевания свиней особо опасной болезнью животных - африканской чумой свиней" - говорится в сообщении на сайте общины. В связи со вспышкой АЧС на территориях непосредственного очага заболевания, а также на территориях, которые вошли в зоны защиты и наблюдения установлен 40-дневный карантин. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230821/karantin-1891353283.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киевская область, в мире, украина
Киевская область, В мире, Украина
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки чумы свиней
В Киевской области объявили карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в селе Стайки Обуховского района Киевской области, объявлен карантин, сообщает сайт местной общины.
"В селе Стайки Ржичевской городской территориальной громады в частном сельском хозяйстве подтвердилась вспышка заболевания свиней особо опасной болезнью животных - африканской чумой свиней" - говорится в сообщении на сайте общины.
В связи со вспышкой АЧС на территориях непосредственного очага заболевания, а также на территориях, которые вошли в зоны защиты и наблюдения установлен 40-дневный карантин.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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