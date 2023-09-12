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Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом

Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом - РИА Новости, 12.09.2023

Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом

Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:50

2023-09-12T09:50

2023-09-12T10:04

владимир путин

экономика

вэф-2023

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин."Изъятие законно заработанных средств (в недружественных странах - ред.) - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владимир путин, экономика, вэф-2023, россия