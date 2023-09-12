https://ria.ru/20230912/izyatie-1895750658.html
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом - РИА Новости, 12.09.2023
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом
Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:50
2023-09-12T09:50
2023-09-12T10:04
владимир путин
экономика
вэф-2023
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин."Изъятие законно заработанных средств (в недружественных странах - ред.) - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, вэф-2023, россия
Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2023, Россия
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом
Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы