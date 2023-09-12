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Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом - РИА Новости, 12.09.2023
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09:50 12.09.2023 (обновлено: 10:04 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/izyatie-1895750658.html
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом - РИА Новости, 12.09.2023
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом
Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:50
2023-09-12T10:04
владимир путин
экономика
вэф-2023
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин."Изъятие законно заработанных средств (в недружественных странах - ред.) - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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владимир путин, экономика, вэф-2023, россия
Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2023, Россия
Путин высказался об изъятии законно заработанных средств за рубежом

Путин: изъятие законно заработанных средств за рубежом переходит все границы

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Изъятие законно заработанных средств российских предпринимателей в недружественных России странах переходит все границы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Изъятие законно заработанных средств (в недружественных странах - ред.) - вот, знаете, не мои средства, а средства наших компаний, наших предпринимателей - ну, это просто переходит всякие границы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Владимир ПутинЭкономикаВЭФ-2023Россия
 
 
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