Рейтинг@Mail.ru
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/izbienie-1895843947.html
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника - РИА Новости, 12.09.2023
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника
Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:35
2023-09-12T14:35
происшествия
нефтеюганск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника, начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230905/proverka-1894418119.html
нефтеюганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_63acdf2792fce5ad5285773b2187d855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нефтеюганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника

СК в Югре проверит данные об избиении 10-летней девочки до травмы позвоночника

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО, сообщило региональное управление СК РФ.
"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника, начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Новгородской области проверят данные об издевательствах над школьницей
5 сентября, 23:21
 
ПроисшествияНефтеюганскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала