https://ria.ru/20230912/izbienie-1895843947.html
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника - РИА Новости, 12.09.2023
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника
Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:35
2023-09-12T14:35
2023-09-12T14:35
происшествия
нефтеюганск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника, начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230905/proverka-1894418119.html
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происшествия, нефтеюганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нефтеюганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника
СК в Югре проверит данные об избиении 10-летней девочки до травмы позвоночника