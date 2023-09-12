https://ria.ru/20230912/izbienie-1895843947.html

СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника

СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника - РИА Новости, 12.09.2023

СК в Югре проверит информацию об избиении девочки до травмы позвоночника

Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:35

2023-09-12T14:35

2023-09-12T14:35

происшествия

нефтеюганск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится после публикации в социальных сетях информации об избиении до травмы позвоночника 10-летней девочки в Нефтеюганске в ХМАО, сообщило региональное управление СК РФ. "В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой впоследствии диагностировали травму позвоночника, начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230905/proverka-1894418119.html

нефтеюганск

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происшествия, нефтеюганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)