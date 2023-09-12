https://ria.ru/20230912/iran-1895797727.html
В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС
В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС - РИА Новости, 12.09.2023
В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС
Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд, заявил в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:13
2023-09-12T12:13
2023-09-12T12:13
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Четвертого сентября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Швеция больше года скрывали арест в Иране работавшего на дипломатический корпус ЕС гражданина Швеции Юхана Флудеруса. На следующий день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Институты союза в ходе дипломатических встреч с представителями Ирана пытаются добиться освобождения Флудеруса. "Этот человек - гражданин Швеции, ему предъявлены обвинения, согласно которым он совершил преступления на территории Исламской Республики Иран… На данный момент этот человек после выдачи юридического постановления отправлен в тюрьму. Расследование находится на финальной стадии, в ближайшие дни после вынесения окончательного решения прокуратуры дело будет передано в компетентный суд", - приводит слова Сетайеши агентство IRNA. Газета New York Times сообщала, что Флудерус прилетел в Иран вместе с друзьями как турист, но был задержан перед вылетом из Тегерана 17 апреля 2022 года. Позднее в июле того же года об аресте гражданина Швеции за шпионаж заявляли в правительстве Ирана. Сейчас он содержится в тюрьме Эвин. При этом, по данным издания, ранее Флудерус уже посещал Иран по работе, тогда обошлось без инцидентов. По информации New York Times, Тегеран обвиняет Флудеруса в шпионаже, в то же время шесть человек на условиях анонимности сообщили изданию о его непричастности к работе на разведку. В МИД Швеции в ответ на запрос издания подтвердили, что активно работают над делом, связанным с арестом "гражданина Швеции в Иране в апреле 2022 года", но добавили, что публичная огласка осложнила бы ход переговоров.
https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html
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в мире, иран, швеция, тегеран (город), жозеп боррель, евросоюз
В мире, Иран, Швеция, Тегеран (город), Жозеп Боррель, Евросоюз
В Иране подтвердили задержание шведского сотрудника дипкорпуса ЕС
В Иране задержали гражданина Швеции, его дело будет передано в суд
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Задержанный в Иране гражданин Швеции совершил преступление на территории Исламской республики, его дело будет передано в суд, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши.
Четвертого сентября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз и Швеция больше года скрывали арест в Иране работавшего на дипломатический корпус ЕС гражданина Швеции Юхана Флудеруса. На следующий день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
сообщил, что Институты союза в ходе дипломатических встреч с представителями Ирана пытаются добиться освобождения Флудеруса.
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"Этот человек - гражданин Швеции, ему предъявлены обвинения, согласно которым он совершил преступления на территории Исламской Республики Иран… На данный момент этот человек после выдачи юридического постановления отправлен в тюрьму. Расследование находится на финальной стадии, в ближайшие дни после вынесения окончательного решения прокуратуры дело будет передано в компетентный суд", - приводит слова Сетайеши агентство IRNA.
Газета New York Times сообщала, что Флудерус прилетел в Иран вместе с друзьями как турист, но был задержан перед вылетом из Тегерана
17 апреля 2022 года. Позднее в июле того же года об аресте гражданина Швеции за шпионаж заявляли в правительстве Ирана. Сейчас он содержится в тюрьме Эвин. При этом, по данным издания, ранее Флудерус уже посещал Иран по работе, тогда обошлось без инцидентов.
По информации New York Times, Тегеран обвиняет Флудеруса в шпионаже, в то же время шесть человек на условиях анонимности сообщили изданию о его непричастности к работе на разведку.
В МИД Швеции в ответ на запрос издания подтвердили, что активно работают над делом, связанным с арестом "гражданина Швеции в Иране в апреле 2022 года", но добавили, что публичная огласка осложнила бы ход переговоров.
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