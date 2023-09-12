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Чекунков рассказал об инвестициях КНР в крупные проекты Дальнего Востока

Чекунков рассказал об инвестициях КНР в крупные проекты Дальнего Востока - РИА Новости, 13.09.2023

Чекунков рассказал об инвестициях КНР в крупные проекты Дальнего Востока

Инвестиции китайских компаний в крупные проекты Дальнего Востока составляют 1,2 триллиона рублей, а механизм международной ТОР позволит реализовать еще больше... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-12T07:29

2023-09-12T07:29

2023-09-13T09:32

вэф-2023

дальний восток

китай

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Инвестиции китайских компаний в крупные проекты Дальнего Востока составляют 1,2 триллиона рублей, а механизм международной ТОР позволит реализовать еще больше новых проектов в логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике, высоких технологиях, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии ВЭФ "Бизнес-диалог" - "Россия - Китай" "Подрядные организации, компании из КНР участвуют в крупных проектах с общим объемом инвестиций более 1,2 триллионов рублей. На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток китайские инвестиции участвуют в 49 проектах объемом более 812 миллиардов рублей. Осенью внесем в Государственную Думу законопроект о международных территориях опережающего развития. Новый механизм позволит реализовать в приграничных районах еще больше новых проектов в партнерстве с инвесторами из КНР: в логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике, высоких технологиях", - сказал Чекунков. По его словам, одной из первых площадок для создания международной ТОР может стать остров Большой Уссурийский. Также в прошлом году введен новый преференциальный режим на Курилах, бизнес на 20 лет освобожден от уплаты налогов. "Приглашаем на острова китайских инвесторов", - сказал Чекунков. В своем выступлении министр отметил, что Китай остается крупнейшим стратегическим партнером России на Дальнем Востоке. "Растет грузооборот по введенным в эксплуатацию в прошлом году знаковым объектам трансграничной логистической инфраструктуры: мосту Нижнеленинское - Тунцзян, Забайкальскому зерновому терминалу, автомобильному мосту Благовещенск - Хэйхэ. Увеличились объемы транспортировки грузов в обе стороны, как по железнодорожному, так и по автомобильному коридору. Запуск движения по мосту Благовещенск - Хэйхэ позволяет нарастить товарооборот до 1 миллиона тонн грузов в год, а грузопоток по железнодорожному мосту Нижнеленинское - Тунцзян на первом этапе составят более 5 миллионов тонн в год. Мы продолжим расширять таможенную и железнодорожную инфраструктуру пунктов пропуска, от которой напрямую зависит грузопоток по этим новым транспортным коридорам", - отметил министр. По словам Чекункова, новой страницей сотрудничества в агропромышленном комплексе между РФ и КНР стало введение в эксплуатацию зернового терминала в Забайкальском крае. "Уверен, что у Дальнего Востока огромный потенциал по производству экологически чистой продукции, крайне востребованной в Азии", - сказал он. Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества, по мнению министра - это туризм. "Готовы предложить площадки для строительства объектов туристического сервиса, как в Сахалинской области, так и в других регионах Дальнего Востока. Со своей стороны гарантируем всем инвесторам из КНР поддержку и готовимся сопровождать проекты от замысла до успеха", - завершил свое выступление Чекунков. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вэф-2023, дальний восток, китай, алексей чекунков