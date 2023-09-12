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Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций

Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций - РИА Новости, 12.09.2023

Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций

Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:14

2023-09-12T10:14

2023-09-12T10:14

экономика

дальний восток

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. "В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел, за счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений, именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить", - сказал президент в ходе пленарного заседания ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023