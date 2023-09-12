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Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:14
2023-09-12T10:14
2023-09-12T10:14
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. "В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел, за счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений, именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить", - сказал президент в ходе пленарного заседания ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
Путин: дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить