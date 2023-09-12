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Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций - РИА Новости, 12.09.2023
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10:14 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/investitsii-1895757673.html
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:14
2023-09-12T10:14
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин. "В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел, за счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений, именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить", - сказал президент в ходе пленарного заседания ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций

Путин: дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Хороший темп государственных капиталовложений набран в проектах Дальнего Востока, дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел, за счет этого набран хороший темп государственных капиталовложений, именно в проекты Дальнего Востока. Этот уровень, такую динамику, такие дальневосточные приоритеты госинвестиций обязательно нужно сохранить", - сказал президент в ходе пленарного заседания ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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