https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США - РИА Новости, 12.09.2023
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США
Есть много нюансов по закону об иноагентах, он совершенствуется, в него вносятся коррективы, по решению суда можно изменить этот статус, в целом закон об... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:13
2023-09-12T11:13
2023-09-12T18:27
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Есть много нюансов по закону об иноагентах, он совершенствуется, в него вносятся коррективы, по решению суда можно изменить этот статус, в целом закон об иноагентах в РФ - почти калька с американского варианта, но он более либеральный, заявил президент России Владимир Путин."Есть много нюансов, и правозащитники неоднократно мне на это указывали. Много нюансов, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. Они занимаются, там, экологией, ещё чем-то. И да, мы вносим коррективы. Я сегодня прошу правоохранительные органы и прокуратуру, следственные органы вносить предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он отметил, что статус иноагента можно отменить по решению суда, такие прецеденты есть."Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует, по-моему, с 1937 или 1938 года в США. Это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим", - добавил президент. Он отметил, что в законе США предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Иноагент в России - это тот, кто занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства, пояснил президент. Путин подчеркнул, что этот закон в РФ не запрещает иноагенту заниматься дальше своей деятельностью, он только требует открыть источники финансирования.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230901/zhurnalist-1893770455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2023, россия, владимир путин, общество
ВЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США
Путин: никого не гребут в иноагенты, российский закон гуманнее, чем в США
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Есть много нюансов по закону об иноагентах, он совершенствуется, в него вносятся коррективы, по решению суда можно изменить этот статус, в целом закон об иноагентах в РФ - почти калька с американского варианта, но он более либеральный, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть много нюансов, и правозащитники неоднократно мне на это указывали. Много нюансов, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. Они занимаются, там, экологией, ещё чем-то. И да, мы вносим коррективы. Я сегодня прошу правоохранительные органы и прокуратуру, следственные органы вносить предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
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Он отметил, что статус иноагента можно отменить по решению суда, такие прецеденты есть.
"Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует, по-моему, с 1937 или 1938 года в США
. Это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим", - добавил президент. Он отметил, что в законе США предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. Иноагент в России - это тот, кто занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства, пояснил президент. Путин подчеркнул, что этот закон в РФ не запрещает иноагенту заниматься дальше своей деятельностью, он только требует открыть источники финансирования.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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