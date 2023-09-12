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"Восточный порт" выступает за развитие припортовой ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2023
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https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895869734.html
"Восточный порт" выступает за развитие припортовой ж/д инфраструктуры
"Восточный порт" выступает за развитие припортовой ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 12.09.2023
"Восточный порт" выступает за развитие припортовой ж/д инфраструктуры
Представитель АО "Восточный порт" Ирина Ольховская приняла участие в панельной дискуссии "Логистика будущего: инфраструктура как исходная точка евразийской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:08
2023-09-12T16:08
пресс-релизы
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - АО "Восточный Порт". Представитель АО "Восточный порт" Ирина Ольховская приняла участие в панельной дискуссии "Логистика будущего: инфраструктура как исходная точка евразийской интеграции" в рамках второго дня деловой программы VIII Восточного экономического форума. Одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе дискуссии, стал дефицит пропускной способности Восточного полигона.Ирина Ольховская привела данные о том, что в настоящее время дефицит провозной способности железнодорожных подходов оценивается в 95 миллионов тонн в год, а в 2025-27 годах он может составлять, с учетом планов развития Восточного полигона, уже 187 миллионов тонн в год."В рамках обсуждений о реализации третьего этапа строительства БАМа и Транссиба необходимо обратить внимание на развитие подходов к портам, развитию отдельных припортовых станций и железнодорожных узлов, чтобы обеспечить синхронизацию развития Дальневосточных регионов и приморских портовых мощностей. Это достаточно быстрый и некапиталоемкий путь, который. тем не менее, позволит в короткие сроки нарастить провозную способность на данном направлении на 50 миллионов тонн в год, а это достаточно значительная цифра при существующем профиците портовых мощностей", – сказала эксперт.Участниками диалога стали представители федеральной и региональной власти, ведущие эксперты и аналитики, руководители крупнейших транспортных и логистических компаний страны. Подводя итоги обсуждения, они выразили мнение о необходимости консолидации усилий власти и представителей крупного бизнеса для развития транспортной отрасли и реализации крупных инфраструктурных проектов в целях увеличения экспортного потенциала страны.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Артем Смирнов
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Восточный порт" выступает за развитие припортовой ж/д инфраструктуры

© Фото предоставлено АО "Восточный Порт"Представитель АО "Восточный порт" Ирина Ольховская
Представитель АО Восточный порт Ирина Ольховская
© Фото предоставлено АО "Восточный Порт"
Представитель АО "Восточный порт" Ирина Ольховская
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - АО "Восточный Порт". Представитель АО "Восточный порт" Ирина Ольховская приняла участие в панельной дискуссии "Логистика будущего: инфраструктура как исходная точка евразийской интеграции" в рамках второго дня деловой программы VIII Восточного экономического форума. Одним из вопросов, обсуждавшихся в ходе дискуссии, стал дефицит пропускной способности Восточного полигона.
Ирина Ольховская привела данные о том, что в настоящее время дефицит провозной способности железнодорожных подходов оценивается в 95 миллионов тонн в год, а в 2025-27 годах он может составлять, с учетом планов развития Восточного полигона, уже 187 миллионов тонн в год.
"В рамках обсуждений о реализации третьего этапа строительства БАМа и Транссиба необходимо обратить внимание на развитие подходов к портам, развитию отдельных припортовых станций и железнодорожных узлов, чтобы обеспечить синхронизацию развития Дальневосточных регионов и приморских портовых мощностей. Это достаточно быстрый и некапиталоемкий путь, который. тем не менее, позволит в короткие сроки нарастить провозную способность на данном направлении на 50 миллионов тонн в год, а это достаточно значительная цифра при существующем профиците портовых мощностей", – сказала эксперт.
Участниками диалога стали представители федеральной и региональной власти, ведущие эксперты и аналитики, руководители крупнейших транспортных и логистических компаний страны. Подводя итоги обсуждения, они выразили мнение о необходимости консолидации усилий власти и представителей крупного бизнеса для развития транспортной отрасли и реализации крупных инфраструктурных проектов в целях увеличения экспортного потенциала страны.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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