https://ria.ru/20230912/infrastruktura-1895764958.html

Путин рассказал о вложениях в инфраструктуру

Путин рассказал о вложениях в инфраструктуру - РИА Новости, 12.09.2023

Путин рассказал о вложениях в инфраструктуру

Россия израсходовала 25 миллиардов рублей на инфраструктуру за последние годы, за первое полугодие 2023 года – 8,5 миллиарда рублей, такие вложения государства... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:36

2023-09-12T10:36

2023-09-12T10:36

экономика

владимир путин

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия израсходовала 25 миллиардов рублей на инфраструктуру за последние годы, за первое полугодие 2023 года – 8,5 миллиарда рублей, такие вложения государства – поддержка бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. "25 миллиардов (рублей) за последние годы истратили как раз в инфраструктуру. За первое полугодие 8,5 (миллиарда рублей), 33 (миллиарда рублей) еще предусмотрено. Мы это делаем, и мы будем это делать дальше. Мы понимаем, что вложения в инфраструктуру и должны быть нашей поддержкой бизнесу", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. Президент отметил, что частные структуры развиваются быстрыми темпами, и правительство их поддерживает. "Мы сопровождаем все вложения на Дальнем Востоке инфраструктурными нашими инвестициями со стороны государства", - сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владимир путин, владивосток, вэф-2023