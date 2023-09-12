https://ria.ru/20230912/infektsiya-1895845725.html

В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции

В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 12.09.2023

В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:41

2023-09-12T14:41

2023-09-12T14:41

происшествия

амурский район

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "Проводится эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у восьми детей начальной общеобразовательной школы в поселке Эльбан Амурского района. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Кроме того, было организовано лабораторное обследование больных и персонала на кишечную группу инфекций. В итоге у заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы выявлено РНК норовируса. Работники пищеблока - носители норовируса - отстранены от работы, уточняет Роспотребнадзор. Отмечается, что взяты пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. "Специалистами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания... Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", - добавляется в сообщении. Сообщается также, что деятельность пищеблока школы приостановлена. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано. За контактными детьми и сотрудниками школы установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция.

https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html

амурский район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурский район, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)