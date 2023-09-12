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В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 12.09.2023
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14:41 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/infektsiya-1895845725.html
В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции
В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 12.09.2023
В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции
Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:41
2023-09-12T14:41
происшествия
амурский район
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. "Проводится эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у восьми детей начальной общеобразовательной школы в поселке Эльбан Амурского района. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Кроме того, было организовано лабораторное обследование больных и персонала на кишечную группу инфекций. В итоге у заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы выявлено РНК норовируса. Работники пищеблока - носители норовируса - отстранены от работы, уточняет Роспотребнадзор. Отмечается, что взяты пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. "Специалистами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания... Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", - добавляется в сообщении. Сообщается также, что деятельность пищеблока школы приостановлена. Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано. За контактными детьми и сотрудниками школы установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция.
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происшествия, амурский район, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Амурский район, Хабаровский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции

В начальной школе в Хабаровском крае выявили вспышку острой кишечной инфекции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
«
"Проводится эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у восьми детей начальной общеобразовательной школы в поселке Эльбан Амурского района. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", - сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
Кроме того, было организовано лабораторное обследование больных и персонала на кишечную группу инфекций. В итоге у заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы выявлено РНК норовируса. Работники пищеблока - носители норовируса - отстранены от работы, уточняет Роспотребнадзор.
Отмечается, что взяты пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов.
«
"Специалистами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания... Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", - добавляется в сообщении.
Сообщается также, что деятельность пищеблока школы приостановлена.
Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано. За контактными детьми и сотрудниками школы установлено медицинское наблюдение. Проведена заключительная дезинфекция.
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ПроисшествияАмурский районХабаровский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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