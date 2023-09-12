https://ria.ru/20230912/impichment-1895814410.html
В США собрали достаточно данных для запуска импичмента Байдену
В США собрали достаточно данных для запуска импичмента Байдену - РИА Новости, 12.09.2023
В США собрали достаточно данных для запуска импичмента Байдену
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на этой неделе собирается сказать республиканцам в палате, что было собрано достаточно информации для того,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:07
2023-09-12T13:07
2023-09-12T13:29
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на этой неделе собирается сказать республиканцам в палате, что было собрано достаточно информации для того, чтобы официально начать расследование в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену. Об это сообщает издание Punchbowl News.Согласно изданию, 14 сентября Маккарти и руководство республиканцев из палаты представителей проведут закрытую встречу, в ходе которой будут представлены данные расследований главы юридического комитета палаты Джима Джордана и главы комитета по надзору палаты Джеймс Комер."Маккарти планирует сказать, что у двух председателей достаточно информации, которая требует от палаты представителей формализовать расследование по импичменту, чтобы получить банковские и другие документы Байденов", - говорится в сообщении издания.Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
https://ria.ru/20230909/bayden-1895122971.html
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти
В США собрали достаточно данных для запуска импичмента Байдену
Маккарти на этой неделе сообщит о наличии данных для запуска импичмента Байдену