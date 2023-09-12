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Газпром и Бурятия утвердили "дорожную карту" газификации республики - РИА Новости, 12.09.2023
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05:26 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/gazifikatsiya-1895714876.html
Газпром и Бурятия утвердили "дорожную карту" газификации республики
Газпром и Бурятия утвердили "дорожную карту" газификации республики - РИА Новости, 12.09.2023
Газпром и Бурятия утвердили "дорожную карту" газификации республики
ПАО "Газпром" и Бурятия утвердили на Восточном экономическом форуме план-график ("дорожную карту") газификации республики, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:26
2023-09-12T05:26
экономика
россия
республика бурятия
владивосток
алексей цыденов
виталий маркелов
владимир путин
газпром межрегионгаз
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УЛАН-УДЭ, 12 сен – РИА Новости. ПАО "Газпром" и Бурятия утвердили на Восточном экономическом форуме план-график ("дорожную карту") газификации республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума 12 сентября план-график ("дорожную карту") газификации республики до 2032 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа по разработке "дорожной карты" газификации Бурятии велась по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 14 марта 2023 года. На сегодняшний день сформирован штаб по газификации республики под руководством Цыденова. В состав штаба вошли специалисты профильных министерств и ведомств, а также специалисты ПАО "Газпром" и ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром межрегионгаз". По данным республиканского правительства, следующими этапами работы штаба станут формирование и утверждение обоснованного объема перспективного газопотребления региона и перечня конкретных потребителей газа в Республике Бурятия, в том числе объектов энергетики; корректировка прогнозного топливно-энергетического баланса республики и генеральной схемы газоснабжения и газификации; принятие решения об источниках газоснабжения республики; определение первоочередных объектов, подлежащих переводу на газ; разработка программы развития газоснабжения и газификации Бурятии до 2032 года. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
республика бурятия
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экономика, россия, республика бурятия, владивосток, алексей цыденов, виталий маркелов, владимир путин, газпром межрегионгаз, газпром, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Республика Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов, Виталий Маркелов, Владимир Путин, Газпром межрегионгаз, Газпром, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Газпром и Бурятия утвердили "дорожную карту" газификации республики

Газпром и Бурятия на ВЭФ-2023 утвердили "дорожную карту" газификации республики

© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиРаботы по газификации
Работы по газификации - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Работы по газификации. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 сен – РИА Новости. ПАО "Газпром" и Бурятия утвердили на Восточном экономическом форуме план-график ("дорожную карту") газификации республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума 12 сентября план-график ("дорожную карту") газификации республики до 2032 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по разработке "дорожной карты" газификации Бурятии велась по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов 14 марта 2023 года. На сегодняшний день сформирован штаб по газификации республики под руководством Цыденова. В состав штаба вошли специалисты профильных министерств и ведомств, а также специалисты ПАО "Газпром" и ООО "Газпром газификация", ООО "Газпром межрегионгаз".
По данным республиканского правительства, следующими этапами работы штаба станут формирование и утверждение обоснованного объема перспективного газопотребления региона и перечня конкретных потребителей газа в Республике Бурятия, в том числе объектов энергетики; корректировка прогнозного топливно-энергетического баланса республики и генеральной схемы газоснабжения и газификации; принятие решения об источниках газоснабжения республики; определение первоочередных объектов, подлежащих переводу на газ; разработка программы развития газоснабжения и газификации Бурятии до 2032 года.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Движение к общим целям: как проходит Восточный экономический форум
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Он проходит с 10 по 13 сентября.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Стенд Key Point на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 20
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Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

Участники сессии: Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для них приготовили различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 20
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На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

Илья Семериков, Научный сотрудник, Лаборатория Оптика сложных квантовых систем Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию края.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

Участники сессии: Новая логистика - белый лебедь Дальневосточного региона

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Росреестра и Роскадастра

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Стенд ООО Саха дрон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

Здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Cтенд РИА Новости

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

ВЭФ-2023. Строить больше, комфортнее и красивее

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

Стенд Группы компаний 1520 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

Стенд Детский Дальний

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится завтра.

Символика Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20
 
ЭкономикаРоссияРеспублика БурятияВладивостокАлексей ЦыденовВиталий МаркеловВладимир ПутинГазпром межрегионгазГазпромДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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