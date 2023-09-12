https://ria.ru/20230912/gaz-1895758480.html

Более 1,1 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

Более 1,1 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года - РИА Новости, 12.09.2023

Более 1,1 млн газовых плит проверили в московских квартирах с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили свыше 1,1 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:18

2023-09-12T10:18

2023-09-12T10:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764581638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_142470911b746e5df242b1afbda04b3f.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили свыше 1,1 миллиона газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день в столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что за январь-август этого года уже проверили более 1,1 миллиона газовых плит, что составляет свыше 60% от общего числа. "Выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж. Еще раз напоминаем горожанам, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Он добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков