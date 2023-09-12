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Вариантов не осталось. Европа снова вспомнила о российском газе - РИА Новости, 12.09.2023
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08:00 12.09.2023 (обновлено: 12:02 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/gaz-1895667049.html
Вариантов не осталось. Европа снова вспомнила о российском газе
Вариантов не осталось. Европа снова вспомнила о российском газе - РИА Новости, 12.09.2023
Вариантов не осталось. Европа снова вспомнила о российском газе
Европейские газовые хранилища заполнены под завязку. Однако запасы лишь временно компенсируют нехватку поставок, стабильность которых в последнее время под... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:00
2023-09-12T12:02
экономика
цены на нефть
россия
европа
марош шефчович
евросоюз
евростат
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 cент — РИА Новости, Елена Савельева. Европейские газовые хранилища заполнены под завязку. Однако запасы лишь временно компенсируют нехватку поставок, стабильность которых в последнее время под большим вопросом. Поэтому ЕС импортирует рекордные объемы СПГ из России. А в Еврокомиссии признали: обойтись без санкционного топлива невозможно. Почему от него отказались только на словах — в материале РИА Новости.Рекордный импортВ ЕС долго требовали свести к нулю закупки российского газа. В том числе от Чехии, Словакии, Болгарии, Латвии, Польши.Природный газ поступает в Восточную Европу по трубопроводам из России или Азербайджана, сжиженный — из Катара, США, Малайзии, Нигерии, Алжира, Норвегии и опять-таки России.Однако наш СПГ с удовольствием приобретает и Западная Европа, причем все больше. Так, в прошлом году Россия оказалась вторым поставщиком после США, обеспечив, по данным Kpler, 16 процентов общего импорта.Усилия напрасныИ ЕС продолжает наращивать закупки — несмотря на стремление полностью отказаться от них к 2027-му.По данным неправительственной организации Global Witness, в первые семь месяцев 2023-го Бельгия и Испания стали вторым и третьим крупнейшими потребителями российского СПГ после Китая.Летом 2022-го в ЕС ввели санкции, сократив, по оценкам Евростата, российскую долю в импорте нефти и нефтепродуктов до двух процентов, газа — до 13. &quot;Поразительно: столько приложили усилий ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его поставками на судах, — удивляется Джонатан Норонха-Гант, специалист Global Witness по ископаемому топливу. — Европейские компании по-прежнему отправляют миллиарды Москве&quot;.Никакой возможностиПохоже, спорить с очевидным европейские власти уже не могут. Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович признал: полный отказ от российского газа — "почти невыполнимая миссия".С января по ноябрь прошлого года на Россию (трубопроводный газ и СПГ) приходилось около четверти импорта ЕС. Еще четверть — из Норвегии, 11,6 процента — из Алжира. США, Катар и Нигерия обеспечивали 25,7 процента.Однако уже не раз на континенте сталкивались с нестабильностью этих поставок. Так, когда цены на газ в Европе падают, СПГ сразу же утекает на азиатский рынок. По этой причине в июле импорт упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы увезли топливо туда, где подороже.В августе котировки вновь подскочили на фоне известия о грядущих забастовках на трех главных предприятиях по производству СПГ в Австралии, контролировавших семь процентов глобального рынка. Сейчас протесты в разгаре, и это уже не шутки: риски перебоев все реальнее. По прогнозам, только одна двухнедельная стачка снизит предложение на миллион тонн. И в дело опять вступает азиатский фактор.Газ из Австралии редко добирается до европейских берегов. Однако если покупателям в Азии придется искать альтернативы, они вступят в прямую конкуренцию с Европой.Не получилось"Зеленые" усилия ЕС также пока не приносят плодов. В феврале 2022-го Европейская комиссия запустила план REPowerEU. Цель — увеличить использование возобновляемых источников энергии, сократить и диверсифицировать общее энергопотребление. В Германии закрыли последние АЭС, и стране пришлось импортировать рекордное количество электроэнергии. Возобновляемые источники оказались нежизнеспособными.Это сильно ударило по немецкой промышленности. Дорогая импортная электроэнергия взвинтила производственные расходы. Причем она была еще и грязной — с тех же электростанций на природном газе и угле.Шефчович считает, что развитие газовой инфраструктуры и налаживание новых партнерских отношений все же позволит избавиться от российского импорта."В случае с газом, покупаемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", — заверил чиновник.Однако здесь есть сразу две проблемы. Во-первых, на возведение нужной СПГ-инфраструктуры потребуются миллиарды евро. Во-вторых, это противоречит курсу на отказ от ископаемого топлива. Как добиться противоположных целей — совершенно непонятно.
https://ria.ru/20230828/tseny-1892702105.html
https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html
https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, марош шефчович, евросоюз, евростат, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Марош Шефчович, Евросоюз, Евростат, Еврокомиссия
Вариантов не осталось. Европа снова вспомнила о российском газе

Европа не сможет отказаться от российского газа - Еврокомиссия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Центрально-Европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник Центрально-Европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 cент — РИА Новости, Елена Савельева. Европейские газовые хранилища заполнены под завязку. Однако запасы лишь временно компенсируют нехватку поставок, стабильность которых в последнее время под большим вопросом. Поэтому ЕС импортирует рекордные объемы СПГ из России. А в Еврокомиссии признали: обойтись без санкционного топлива невозможно. Почему от него отказались только на словах — в материале РИА Новости.

Рекордный импорт

В ЕС долго требовали свести к нулю закупки российского газа. В том числе от Чехии, Словакии, Болгарии, Латвии, Польши.
Природный газ поступает в Восточную Европу по трубопроводам из России или Азербайджана, сжиженный — из Катара, США, Малайзии, Нигерии, Алжира, Норвегии и опять-таки России.
Однако наш СПГ с удовольствием приобретает и Западная Европа, причем все больше. Так, в прошлом году Россия оказалась вторым поставщиком после США, обеспечив, по данным Kpler, 16 процентов общего импорта.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Цены на газ в Европе подскочили на десять процентов
28 августа, 15:47

Усилия напрасны

И ЕС продолжает наращивать закупки — несмотря на стремление полностью отказаться от них к 2027-му.
По данным неправительственной организации Global Witness, в первые семь месяцев 2023-го Бельгия и Испания стали вторым и третьим крупнейшими потребителями российского СПГ после Китая.
Летом 2022-го в ЕС ввели санкции, сократив, по оценкам Евростата, российскую долю в импорте нефти и нефтепродуктов до двух процентов, газа — до 13.
«

"Поразительно: столько приложили усилий ради избавления от трубопроводного газа из России — только для того, чтобы заменить его поставками на судах, — удивляется Джонатан Норонха-Гант, специалист Global Witness по ископаемому топливу. — Европейские компании по-прежнему отправляют миллиарды Москве".

Трубопровод для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Эксперт: ЕС не сможет компенсировать российский газ поставками из Нигерии
12 августа, 11:55

Никакой возможности

Похоже, спорить с очевидным европейские власти уже не могут. Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович признал: полный отказ от российского газа — "почти невыполнимая миссия".
С января по ноябрь прошлого года на Россию (трубопроводный газ и СПГ) приходилось около четверти импорта ЕС. Еще четверть — из Норвегии, 11,6 процента — из Алжира. США, Катар и Нигерия обеспечивали 25,7 процента.
Однако уже не раз на континенте сталкивались с нестабильностью этих поставок. Так, когда цены на газ в Европе падают, СПГ сразу же утекает на азиатский рынок. По этой причине в июле импорт упал почти до двухлетнего минимума. Газовозы увезли топливо туда, где подороже.
«

В августе котировки вновь подскочили на фоне известия о грядущих забастовках на трех главных предприятиях по производству СПГ в Австралии, контролировавших семь процентов глобального рынка. Сейчас протесты в разгаре, и это уже не шутки: риски перебоев все реальнее. По прогнозам, только одна двухнедельная стачка снизит предложение на миллион тонн. И в дело опять вступает азиатский фактор.

Газ из Австралии редко добирается до европейских берегов. Однако если покупателям в Азии придется искать альтернативы, они вступят в прямую конкуренцию с Европой.
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В ЕС констатировали продолжающееся снижение поставок газа из России
19 июня, 23:49

Не получилось

"Зеленые" усилия ЕС также пока не приносят плодов. В феврале 2022-го Европейская комиссия запустила план REPowerEU. Цель — увеличить использование возобновляемых источников энергии, сократить и диверсифицировать общее энергопотребление. В Германии закрыли последние АЭС, и стране пришлось импортировать рекордное количество электроэнергии. Возобновляемые источники оказались нежизнеспособными.
Это сильно ударило по немецкой промышленности. Дорогая импортная электроэнергия взвинтила производственные расходы. Причем она была еще и грязной — с тех же электростанций на природном газе и угле.
Шефчович считает, что развитие газовой инфраструктуры и налаживание новых партнерских отношений все же позволит избавиться от российского импорта.
"В случае с газом, покупаемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", — заверил чиновник.
Однако здесь есть сразу две проблемы. Во-первых, на возведение нужной СПГ-инфраструктуры потребуются миллиарды евро. Во-вторых, это противоречит курсу на отказ от ископаемого топлива. Как добиться противоположных целей — совершенно непонятно.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаМарош ШефчовичЕвросоюзЕвростатЕврокомиссия
 
 
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