https://ria.ru/20230912/frg-1895859830.html

Вагенкнехт рассказала о создании новой партии до конца года

Вагенкнехт рассказала о создании новой партии до конца года - РИА Новости, 12.09.2023

Вагенкнехт рассказала о создании новой партии до конца года

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:34

2023-09-12T15:34

2023-09-12T15:35

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германия

россия

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сара вагенкнехт

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bild

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заявила, что примет окончательное решение по вопросу создания собственной партии до конца года. В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера. "Это мнение газеты Bild. Ничего нового нет. Мы примем решение уже в этом году и тогда, конечно, о нем сообщим", - сказала Вагенкнехт в интервью интернет-изданию web.de. Она в очередной раз подвергла критике правящую в Германии коалиция социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, назвав их правительство худшим в истории ФРГ. По ее мнению, нынешний экономический спад в Германии связан, прежде всего, со внутренней политикой правительства. Вагенкнехт подчеркнула, что у других европейских стран нет проблем с тем, чтобы покупать российский газ. "(Президент России Владимир - ред.) Путин может продавать газ куда угодно и делает это. В то время как российская экономика растет, несмотря на санкции, в то время как немецкая сокращается. Мы разрушаем сами себя", - добавила Вагенкнехт.

https://ria.ru/20230303/vagenknekht-1855764569.html

https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html

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в мире, германия, россия, украина, сара вагенкнехт, борис писториус, маркус зедер, bild, христианско-социальный союз