Вагенкнехт рассказала о создании новой партии до конца года
Вагенкнехт заявила, что примет решение по созданию новой партии до конца года
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заявила, что примет окончательное решение по вопросу создания собственной партии до конца года.
В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера.
"Это мнение газеты Bild. Ничего нового нет. Мы примем решение уже в этом году и тогда, конечно, о нем сообщим", - сказала Вагенкнехт в интервью интернет-изданию web.de.
Она в очередной раз подвергла критике правящую в Германии коалиция социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов, назвав их правительство худшим в истории ФРГ. По ее мнению, нынешний экономический спад в Германии связан, прежде всего, со внутренней политикой правительства. Вагенкнехт подчеркнула, что у других европейских стран нет проблем с тем, чтобы покупать российский газ.
"(Президент России Владимир - ред.) Путин может продавать газ куда угодно и делает это. В то время как российская экономика растет, несмотря на санкции, в то время как немецкая сокращается. Мы разрушаем сами себя", - добавила Вагенкнехт.