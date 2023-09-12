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Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/finansirovanie-1895937979.html
Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов
Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.09.2023
Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов
Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:30
2023-09-12T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов, сообщил телеканал Fox News. Он опубликовал на сайте копию ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг группе сенаторов-республиканцев, которые еще в январе затребовали отчет о расходах на Украину. Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь украинцам США выделили 110,97 миллиарда долларов, из которых потрачены 101,2 миллиарда. В прошлом месяце Белый дом запросил у конгресса для Украины дополнительные 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов – на военные нужды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов

Fox News: объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов, сообщил телеканал Fox News.
Он опубликовал на сайте копию ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг группе сенаторов-республиканцев, которые еще в январе затребовали отчет о расходах на Украину.
Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь украинцам США выделили 110,97 миллиарда долларов, из которых потрачены 101,2 миллиарда. В прошлом месяце Белый дом запросил у конгресса для Украины дополнительные 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов – на военные нужды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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