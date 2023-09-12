Объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов
Fox News: объем помощи Вашингтона Киеву превысил 110 миллиардов долларов
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов, сообщил телеканал Fox News.
Он опубликовал на сайте копию ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг группе сенаторов-республиканцев, которые еще в январе затребовали отчет о расходах на Украину.
Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь украинцам США выделили 110,97 миллиарда долларов, из которых потрачены 101,2 миллиарда. В прошлом месяце Белый дом запросил у конгресса для Украины дополнительные 24 миллиарда долларов, в том числе 13 миллиардов – на военные нужды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".