https://ria.ru/20230912/evrokomissiya-1895975727.html

В постпредстве России отреагировали на инструкции ЕС о ввозе личных вещей

В постпредстве России отреагировали на инструкции ЕС о ввозе личных вещей - РИА Новости, 12.09.2023

В постпредстве России отреагировали на инструкции ЕС о ввозе личных вещей

В постоянном представительстве России при ЕС заявили РИА Новости, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:43

2023-09-12T22:43

2023-09-12T23:18

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

специальная военная операция на украине

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. В постоянном представительстве России при ЕС заявили РИА Новости, что скорректированные инструкции Еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян.Во вторник Еврокомиссия скорректировала собственные инструкции по запрету на ввоз в ЕС гражданами России личного автотранспорта и вещей, смягчив формулировки и призвав национальные службы стран-членов рассматривать каждый случай отдельно и разумно и соразмерно подходить к запретам."На первый взгляд может показаться, что юристы Еврокомиссии попытались смягчить абсурдность предыдущих разъяснений, сформулировав более нюансированный ответ. Однако получилось у них и того хуже. В соответствии с новыми "инструкциями" компетентным органам государств-членов надлежит каждый раз проводить, по сути, дознание в отношении россиян на предмет того, будут ли они использовать ввозимые предметы "строго в личных целях в ходе поездки", - указали в российском постпредстве."Понятно, что вся эта чехарда продиктована стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами-членами в контексте их имплементации. Для нас же значение имеет только одно – ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идёт", - также заявили в постпредстве.В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.При этом представитель ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе пояснил, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире, брюссель