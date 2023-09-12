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Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали - РИА Новости, 12.09.2023
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07:01 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895720913.html
Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали
Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали - РИА Новости, 12.09.2023
Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали
Все пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, эвакуированы, осматриваются медиками, сообщает во вторник МЧС... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:01
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
уральские авиалинии
airbus a320
ми-8 амтш
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, эвакуированы, осматриваются медиками, сообщает во вторник МЧС России.В ГУ МЧС по Новосибирской области раннее сообщили, что следовавший по маршруту Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов."Все пассажиры самолета эвакуированы, осматриваются медиками. На место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения", - говорится в сообщении. Кроме того, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, уральские авиалинии, airbus a320, ми-8 амтш, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Уральские авиалинии, Airbus A320, Ми-8 АМТШ, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали

МЧС: всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, эвакуированы, осматриваются медиками, сообщает во вторник МЧС России.
В ГУ МЧС по Новосибирской области раннее сообщили, что следовавший по маршруту СочиОмск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
"Все пассажиры самолета эвакуированы, осматриваются медиками. На место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения", - говорится в сообщении. Кроме того, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы.
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
В МЧС уточнили число людей в самолете, севшем в Новосибирской области
07:05
 
ПроисшествияНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУральские авиалинииAirbus A320Ми-8 АМТШАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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