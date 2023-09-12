https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895720913.html

Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали

Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали - РИА Новости, 12.09.2023

Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали

Все пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, эвакуированы, осматриваются медиками, сообщает во вторник МЧС... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:01

2023-09-12T07:01

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

уральские авиалинии

airbus a320

ми-8 амтш

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, эвакуированы, осматриваются медиками, сообщает во вторник МЧС России.В ГУ МЧС по Новосибирской области раннее сообщили, что следовавший по маршруту Сочи – Омск Airbus A320, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, по предварительным данным, среди 170 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено, нет разрушений и на земле. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов."Все пассажиры самолета эвакуированы, осматриваются медиками. На место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения", - говорится в сообщении. Кроме того, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895721369.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, уральские авиалинии, airbus a320, ми-8 амтш, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области