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Путин попросил подготовить план развития энергетических мощностей в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
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09:57 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/energetika-1895752496.html
Путин попросил подготовить план развития энергетических мощностей в ДФО
Путин попросил подготовить план развития энергетических мощностей в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
Путин попросил подготовить план развития энергетических мощностей в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:57
2023-09-12T09:57
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
владивосток
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу. "Прошу правительство вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на длительный срок, до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий", - заявил президент на пленарной сессии Восточного экономического форума. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин, владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Владивосток, ВЭФ-2023
Путин попросил подготовить план развития энергетических мощностей в ДФО

Путин: необходим план развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСиловые трансформаторы на тепловой электростанции "Восточная" во Владивостоке
Силовые трансформаторы на тепловой электростанции Восточная во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Силовые трансформаторы на тепловой электростанции "Восточная" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить программу развития энергетических мощностей в Дальневосточном федеральном округе на долгую перспективу.
"Прошу правительство вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Она должна быть рассчитана на длительный срок, до 2050 года, чтобы максимально расширить экономические возможности наших дальневосточных территорий", - заявил президент на пленарной сессии Восточного экономического форума.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО
09:54
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир ПутинВладивостокВЭФ-2023
 
 
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