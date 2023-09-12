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Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
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09:54 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/energetika-1895751861.html
Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО
Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО
Большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:54
2023-09-12T09:54
экономика
дальний восток
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня большинство дальневосточных регионов, которые стоят жилье, открывают новые производства и индустриальные площадки, все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей. Это, конечно, проблема. Масштабы проектов, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, требует такого же масштабного обновления дальневосточной энергосистемы", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ. Он отметил, что на Дальнем Востоке есть уникальные условия для развития экологически чистой гидроатомной и возобновляемой энергетики. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, дальний восток, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин призвал к масштабному обновлению энергетической отрасли в ДФО

Путин: нужно масштабное обновление энергетической отрасли на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Большинство регионов в Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей и это проблема, нужно масштабное обновление этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня большинство дальневосточных регионов, которые стоят жилье, открывают новые производства и индустриальные площадки, все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей. Это, конечно, проблема. Масштабы проектов, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, требует такого же масштабного обновления дальневосточной энергосистемы", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Он отметил, что на Дальнем Востоке есть уникальные условия для развития экологически чистой гидроатомной и возобновляемой энергетики.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаДальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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