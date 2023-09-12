https://ria.ru/20230912/ekosistema-1895755741.html
Путин призвал сохранять экосистему Дальнего Востока
Путин призвал сохранять экосистему Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал сохранять экосистему Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин заявил, что надо сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
2023-09-12T10:09
общество
дальний восток
владимир путин
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений. "Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды. За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ. Президент добавил, что в рамках ВЭФ впервые прошел международный форум "День сокола", посвященный сохранению и увеличению популяции хищных редких видов птиц. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, владимир путин, россия, вэф-2023
Общество, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2023
Путин призвал сохранять экосистему Дальнего Востока
Путин призвал заботиться об уникальной экосистеме Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сохранять уникальную экосистему Дальнего Востока, включая редкие виды животных и растений.
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"Дальний Восток должен быть не только территорией опережающего развития экономики, социальной сферы и городской среды. За этими планами и проектами нельзя упускать из виду заботу об уникальных экосистемах, о сохранении сотен редких видов растений и животных", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Президент добавил, что в рамках ВЭФ впервые прошел международный форум "День сокола", посвященный сохранению и увеличению популяции хищных редких видов птиц.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.