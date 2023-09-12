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Путин рассказал о сотрудничестве правительства с бизнесом - РИА Новости, 12.09.2023
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10:28 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895762488.html
Путин рассказал о сотрудничестве правительства с бизнесом
Путин рассказал о сотрудничестве правительства с бизнесом - РИА Новости, 12.09.2023
Путин рассказал о сотрудничестве правительства с бизнесом
Правительство России практически не принимает экономических решений, не обсудив их с бизнес-сообществами и профсоюзами, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:28
2023-09-12T10:28
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство России практически не принимает экономических решений, не обсудив их с бизнес-сообществами и профсоюзами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Сотрудничество между государством и бизнесом, оно приносит хорошие результаты, приносит, мы дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно, - мне кажется важным, что между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может, уже пару десятилетий сложился очень хороший диалог. Практически правительство не принимает никаких решений в сфере экономики, не проводя предварительных консультаций с бизнес-объединениями, мы всегда стремимся учитывать мнение наших партнеров по бизнесу, так же как и профсоюзы", - сказал российский президент. Он отметил, что государство и бизнес являются равными партнерами и должны принимать решения обоюдно.
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экономика, россия, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин рассказал о сотрудничестве правительства с бизнесом

Путин: правительство принимает экономические решения после обсуждения с бизнесом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правительство России практически не принимает экономических решений, не обсудив их с бизнес-сообществами и профсоюзами, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«
"Сотрудничество между государством и бизнесом, оно приносит хорошие результаты, приносит, мы дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно, - мне кажется важным, что между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, может, уже пару десятилетий сложился очень хороший диалог. Практически правительство не принимает никаких решений в сфере экономики, не проводя предварительных консультаций с бизнес-объединениями, мы всегда стремимся учитывать мнение наших партнеров по бизнесу, так же как и профсоюзы", - сказал российский президент.
Он отметил, что государство и бизнес являются равными партнерами и должны принимать решения обоюдно.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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