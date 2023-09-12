https://ria.ru/20230912/doronina-1895615912.html

Биография Татьяны Дорониной

Биография Татьяны Дорониной - РИА Новости, 12.09.2023

Биография Татьяны Дорониной

Президент Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина родилась 12... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:01

2023-09-12T03:01

2023-09-12T03:01

справки

ссср

россия

татьяна доронина

большой драматический театр товстоногова

мхат имени м. горького

театр имени маяковского

московский театр им. маяковского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/84093/98/840939850_0:69:3032:1775_1920x0_80_0_0_2e7173bf4d7f6549994dbe56ae86a10d.jpg

Президент Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького, народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1956 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского, мастерская Бориса Вершилова).С 1956 по 1959 год работала в Ленинградском государственном театре имени Ленинского Комсомола (ныне театр-фестиваль "Балтийский дом"), где исполняла роли Женьки Шульженко в "Фабричной девчонке" Александра Володина, Вавки в "Маленькой студентке" Николая Погодина, Ольги в "Обломове" Ивана Гончарова, Оксаны в "Городе на заре" Алексея Арбузова. С 1959 по 1966 год была ведущей актрисой Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького (ныне Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова). Среди исполненных ролей в спектаклях, поставленных Георгием Товстоноговым, – Надежда Монахова в "Варварах" Максима Горького, Валя в "Иркутской истории" Алексея Арбузова, Софья в "Горе от ума" Александра Грибоедова, Настасья Филипповна в "Идиоте" Федора Достоевского, Надя в "Моей старшей сестре" Александра Володина, Маша в "Трех сестрах" Антона Чехова, Лушка в "Поднятой целине" Михаила Шолохова, Лоллия в "Римской комедии" Леонида Зорина. С 1966 по 1972 год – актриса МХАТ СССР имени Максима Горького. Играла роли Грушеньки в "Братьях Карамазовых" Федора Достоевского, Глебовой в "Ночной исповеди" Алексея Арбузова, Насти в "На дне" Максима Горького, Ирины Николаевны в "О женщине" Эдварда Радзинского, Маши в "Трех сестрах" Антона Чехова, Дульсинеи в "Дульсинеи Тобосской" Александра Володина.С 1972 по 1983 год Доронина работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где играла главные роли в спектаклях, поставленных Андреем Гончаровым: Дульсинея в "Человеке из Ламанчи" Дейла Вассермана, Липочка в "Банкрот, или Свои люди – сочтемся" Александра Островского, Елизавета Тюдор и Мария Стюарт в постановке "Да здравствует королева, виват!" Роберта Болта, Ксантиппа в "Беседах с Сократом" Эдварда Радзинского, Маргарет в "Кошке на раскаленной крыше" Теннеси Уильямса. Доронина также играла Соньку в "Аристократах" Николая Погодина, Подругу в постановке "Она в отсутствии любви и смерти" Эдварда Радзинского, Аркадину в "Чайке" Антона Чехова.Параллельно выступала в театре "Сфера": играла в моноспектакле "Россия моя, Россия…" по произведениям Марины Цветаевой и Сергея Есенина, а также сыграла главную роль Настены в постановке "Живи и помни" по одноименной повести Валентина Распутина. С 1983 по 1987 года вновь была актрисой МХАТ СССР имени Максима Горького. Играла Мамаеву в "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, Ее в "Скамейке" Александра Гельмана.За пределами МХАТ в эти годы Доронина выступала в спектаклях по пьесам Радзинского: "Приятная женщина с цветком и окнами на север" в Театре эстрады и "Спортивные сцены 1981 года" в Театре имени М.Н. Ермоловой. В 1987 году МХАТ СССР имени Максима Горького разделился на два театра: один под руководством Татьяны Дорониной (ныне МХАТ имени Максима Горького), другой под руководством Олега Ефремова (ныне МХТ имени А.П. Чехова). С июля 1987 года Доронина – художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького.Являясь ведущей актрисой театра, она исполнила роли Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова, актрисы в "Старой актрисе на роль жены Достоевского" Эдварда Радзинского, Татьяны в "Пророке" по произведениям Александра Пушкина, Зои Пельц в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова, леди Макбет в "Макбете" Уильяма Шекспира, Гурмыжской в "Лесе" Александра Островского, мадам Александры в "Мадам Александре" Жана Ануя, Софьи в "Зыковых" Максима Горького, Кручининой в "Без вины виноватых" Александра Островского, Вассы Железновой в "Вассе Железновой" Максима Горького.В качестве режиссера Доронина осуществила постановки следующих спектаклей: "На дне" Максима Горького (1987), "Три сестры" Антона Чехова (1987 и 1998), "Белая гвардия" Михаила Булгакова (1991), "Лес" Александра Островского (1993), "Дама-невидимка" Педро Кальдерона (1997), "Униженные и оскорбленные" Федора Достоевского (2000), "Без вины виноватые" Александра Островского (2000), "Прощание в июне" Александра Вампилова (2004), "Комедианты господина…" Михаила Булгакова (2008), "Так и будет" Константина Симонова (2010), "Не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца…" Евгения Шварца (2012), "Как боги" Юрия Полякова (2014), "Пигмалион" Бернарда Шоу (2016) и др.С 2018 года Татьяна Доронина является президентом МХАТ имени Максима Горького.В кино Татьяна Доронина дебютировала в 1955 году в фильме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Также Доронина исполнила роли в фильмах "Шли солдаты…" (1958), "Горизонт" (1961), "Рабочий поселок" (1965), "Перекличка" (1965), "Старшая сестра" (1966), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Еще раз про любовь" (1968), "Чудный характер" (1970), "Мачеха" (1973), "На ясный огонь" (1975), "Капель" (1981), "Ольга Сергеевна" (1975), "Валентин и Валентина" (1986) и др. Принимала участие в телеспектаклях "Очарованный странник" по одноименной повести Николая Лескова (1963), "Обещание счастья" по новеллам Константина Паустовского (1965), "Двадцать лет спустя" по мотивам романа Александра Дюма "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя" (1971), "Бесприданница" по одноименной пьесе Александра Островского (1974), "Ну, публика!" по мотивам ранних рассказов Антона Чехова (1976), "Бенефис Татьяны Дорониной" режиссера Евгения Гинзбурга (1980), "Живи и помни" по одноименной повести Валентина Распутина (1987) и др.Выступала на поэтических вечерах в Концертном зале имени П.И. Чайковского в качестве мастера художественного слова в программах "Россия моя, Россия…" (2006) и "Три вечера с Татьяной Дорониной" (2011-2012).Татьяна Доронина является членом Союза писателей России. В 1998 году у нее вышла книга "Дневник актрисы". Является членом Гильдии актеров Союза кинематографистов Российской Федерации. В 1981 году она была удостоена звания народной артистки СССР. Актриса награждена орденами Дружбы народов (1994), "За заслуги перед отечеством" IV (1998), III (2003) и II (2013) степеней, орденом Почета (2008), нагрудным знаком министерства культуры РФ "За вклад в Российскую культуру" (2016) и другими наградами.Творчество Татьяны Дорониной отмечено различными наградами и премиями. В 1981 году она была удостоена звания народной артистки СССР. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (Iстепени (2019), II степени (2013), III степени (2003) и IV степени (1998). Награждена орденами Дружбы народов (1994), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2023), нагрудным знаком министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру" (2016) и др.Лауреат первой премии Всесоюзного театрального конкурса (1967), лауреат Всесоюзного кинофестиваля (1970), Международного кинофестиваля в Тегеране (1973, Иран), Царскосельской художественной премии (2011), Национальной театральной премии "Золотая маска" (2013) и др.В честь Татьяны Дорониной назван астероид – 19120 Doronina, открытый Крымской обсерваторией в 1983 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ссср, россия, татьяна доронина, большой драматический театр товстоногова, мхат имени м. горького, театр имени маяковского, московский театр им. маяковского, сфера (театр)