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Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана - РИА Новости, 12.09.2023
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09:30 12.09.2023 (обновлено: 09:45 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/dorogi-1895743639.html
Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана
Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана
Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:30
2023-09-12T09:45
дальний восток
тихий океан
экономика
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдёт до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток - до Тихого океана", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.Президент отметил, что "будет сформирован единый транспортный коридор" от Санкт-Петербурга до Владивостока."Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров", - пояснил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток, тихий океан, экономика, владимир путин, вэф-2023, владивосток
Дальний Восток, Тихий океан, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Владивосток
Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана

Путин: скоростные автомагистрали пройдут через Сибирь и ДФО до Тихого океана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана, будет сформирован единый транспортный коридор, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Совсем недавно мы открыли участок скоростной автомобильной дороги от Москвы до Арзамаса. К концу текущего года трасса дойдёт до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени. Хочу сегодня сказать, что мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект: скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток - до Тихого океана", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Президент отметил, что "будет сформирован единый транспортный коридор" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
«
"Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров", - пояснил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Дальний ВостокТихий океанЭкономикаВладимир ПутинВЭФ-2023Владивосток
 
 
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