https://ria.ru/20230912/donetsk-1895830131.html

Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.09.2023

Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:44

2023-09-12T13:44

2023-09-12T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, через пять минут украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 12.40 выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины