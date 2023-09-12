https://ria.ru/20230912/donetsk-1895830131.html
Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:44
2023-09-12T13:44
2023-09-12T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, через пять минут украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 12.40 выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку
ДНР в СЦКК: ВСУ за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости.
Украинские войска за 15 минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале
представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
Кроме того, через пять минут украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска с 12.40 выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.