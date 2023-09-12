https://ria.ru/20230912/donbass-1895850441.html

ВСУ менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР

ВСУ менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов ДНР за 50 минут, выпустив 34 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе три кассетного типа по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:57

2023-09-12T14:57

2023-09-12T14:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

горловка

макеевка

старомихайловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов ДНР за 50 минут, выпустив 34 снаряда калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе три кассетного типа по поселку Старомихайловка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, за пять минут с 13.35 украинские войска выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки, а с 13.45 до 14.25 трижды обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, с 13.50 до 14.25 многократно обстреливался Червоногвардейский район Макеевки, выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в 14.15 обстрелян Ясиноватский район республики тремя такими же снарядами. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

макеевка

старомихайловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, макеевка, старомихайловка, вооруженные силы украины