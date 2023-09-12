https://ria.ru/20230912/donbass-1895798216.html

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк, Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 12.09.2023

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк, Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:15

2023-09-12T12:15

2023-09-12T12:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 11.15 в общей сложности выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины