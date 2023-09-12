https://ria.ru/20230912/donbass-1895791000.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска утром обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив за полтора часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:47
2023-09-12T11:47
2023-09-12T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив за полтора часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 09:20 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что с 9.55 до 10.45 выпущено девять таких же снарядов по Киевскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 натовских снарядов
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости.
Украинские войска утром обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка и Макеевку, выпустив за полтора часа 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в Telegram-канале
представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 09:20 – населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что с 9.55 до 10.45 выпущено девять таких же снарядов по Киевскому и Кировскому районам Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.