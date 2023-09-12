https://ria.ru/20230912/demografiya-1895767978.html

Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин

Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:46

2023-09-12T10:46

2023-09-12T11:09

вэф-2023

общество

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно."По-моему, нигде не удается, если есть тенденция такая минусовая, то преодолеть ее очень сложно, это связано с огромным количеством вводных, которые неспециалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста, репродуктивного возраста", - сказал Путин сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Президент пояснил, что многим вначале хочется получить образование, потом карьеру построить, и первый ребенок появляется под 30 лет, а второй даже не просматривается."Что касается России, то я много раз уже об этом говорил, специалисты про это знают, у нас два спада огромных, которые дали нам небольшое относительно количество людей, которые могут произвести новое потомство - это 1943-1944 год, когда было резкое падение рождаемости, и начало 90-х, к сожалению", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230519/demografiya-1872904419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

вэф-2023, общество, россия, владимир путин