https://ria.ru/20230912/demografiya-1895767978.html
Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин
Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:46
2023-09-12T10:46
2023-09-12T11:09
вэф-2023
общество
россия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно."По-моему, нигде не удается, если есть тенденция такая минусовая, то преодолеть ее очень сложно, это связано с огромным количеством вводных, которые неспециалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста, репродуктивного возраста", - сказал Путин сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Президент пояснил, что многим вначале хочется получить образование, потом карьеру построить, и первый ребенок появляется под 30 лет, а второй даже не просматривается."Что касается России, то я много раз уже об этом говорил, специалисты про это знают, у нас два спада огромных, которые дали нам небольшое относительно количество людей, которые могут произвести новое потомство - это 1943-1944 год, когда было резкое падение рождаемости, и начало 90-х, к сожалению", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230519/demografiya-1872904419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вэф-2023, общество, россия, владимир путин
ВЭФ-2023, Общество, Россия, Владимир Путин
Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин
Путин заявил о сложностях в преодолении минусовой тенденции в демографии
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно.
"По-моему, нигде не удается, если есть тенденция такая минусовая, то преодолеть ее очень сложно, это связано с огромным количеством вводных, которые неспециалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста, репродуктивного возраста", - сказал Путин сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент пояснил, что многим вначале хочется получить образование, потом карьеру построить, и первый ребенок появляется под 30 лет, а второй даже не просматривается.
"Что касается России, то я много раз уже об этом говорил, специалисты про это знают, у нас два спада огромных, которые дали нам небольшое относительно количество людей, которые могут произвести новое потомство - это 1943-1944 год, когда было резкое падение рождаемости, и начало 90-х, к сожалению", - отметил Путин.
Песков прокомментировал демографическую проблему в России