https://ria.ru/20230912/delo-1895951559.html

В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам

В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам - РИА Новости, 12.09.2023

В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам

Дело о вандализме возбудили в отношении мужчины, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:25

2023-09-12T19:25

2023-09-12T19:25

происшествия

нижний новгород

кстовский район

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Дело о вандализме возбудили в отношении мужчины, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Поздно вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусным остановкам, расположенным на улице Коминтерна. В тот момент на остановках общественного транспорта людей не было, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам был задержан 36-летний житель Кстовского района и доставлен в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет, предположительно, из которого он стрелял в общественном месте. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230901/strelba-1893734976.html

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происшествия, нижний новгород, кстовский район, россия