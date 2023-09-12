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В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам - РИА Новости, 12.09.2023
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19:25 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/delo-1895951559.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам
В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам - РИА Новости, 12.09.2023
В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам
Дело о вандализме возбудили в отношении мужчины, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:25
2023-09-12T19:25
происшествия
нижний новгород
кстовский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Дело о вандализме возбудили в отношении мужчины, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Поздно вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусным остановкам, расположенным на улице Коминтерна. В тот момент на остановках общественного транспорта людей не было, за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам был задержан 36-летний житель Кстовского района и доставлен в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет, предположительно, из которого он стрелял в общественном месте. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний новгород, кстовский район, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Кстовский район, Россия
В Нижнем Новгороде возбудили дело после стрельбы по автобусным остановкам

В Нижнем Новгороде возбудили дело о вандализме после стрельбы по остановкам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Дело о вандализме возбудили в отношении мужчины, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Поздно вечером 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусным остановкам, расположенным на улице Коминтерна. В тот момент на остановках общественного транспорта людей не было, за медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам был задержан 36-летний житель Кстовского района и доставлен в отдел полиции. У мужчины был изъят пневматический пистолет, предположительно, из которого он стрелял в общественном месте.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм)", - говорится в сообщении.
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