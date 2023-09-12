Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт
Южнокорейский эксперт: Россия и КНДР не будут принимать декларацию на саммите
Флаги России и КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 12 сен - РИА Новости. Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде и уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. В ходе визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Говоря о документах, которые могут быть заключены по результатам переговоров, профессор отметил, что у КНДР и РФ нет такой процедуры, как обязательный выпуск декларации после саммита.
"Такие страны, как Северная Корея, Россия, Китай, у них нет такой обязательной процедуры - выпускать результаты саммитов на высшем уровне в виде совместной декларации", - пояснил он.
Касательно возможной реакции Запада на проведение саммита эксперт пояснил, что США и другие страны могут ввести какие-либо санкции, но "эффективность их будет низкой".
Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.