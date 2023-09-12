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Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт - РИА Новости, 12.09.2023
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16:38 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/deklaratsiya-1895879744.html
Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт
Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт - РИА Новости, 12.09.2023
Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт
Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:38
2023-09-12T16:38
россия
приморский край
дальний восток
ким чен ын
олег кожемяко
александр козлов (глава минприроды)
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СЕУЛ, 12 сен - РИА Новости. Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде и уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. В ходе визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно. Говоря о документах, которые могут быть заключены по результатам переговоров, профессор отметил, что у КНДР и РФ нет такой процедуры, как обязательный выпуск декларации после саммита. "Такие страны, как Северная Корея, Россия, Китай, у них нет такой обязательной процедуры - выпускать результаты саммитов на высшем уровне в виде совместной декларации", - пояснил он. Касательно возможной реакции Запада на проведение саммита эксперт пояснил, что США и другие страны могут ввести какие-либо санкции, но "эффективность их будет низкой". Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.
https://ria.ru/20230912/seul-1895716299.html
россия
приморский край
дальний восток
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россия, приморский край, дальний восток, ким чен ын, олег кожемяко, александр козлов (глава минприроды)
Россия, Приморский край, Дальний Восток, Ким Чен Ын, Олег Кожемяко, Александр Козлов (глава Минприроды)
Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт

Южнокорейский эксперт: Россия и КНДР не будут принимать декларацию на саммите

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 сен - РИА Новости. Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде и уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. В ходе визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно.
Говоря о документах, которые могут быть заключены по результатам переговоров, профессор отметил, что у КНДР и РФ нет такой процедуры, как обязательный выпуск декларации после саммита.
"Такие страны, как Северная Корея, Россия, Китай, у них нет такой обязательной процедуры - выпускать результаты саммитов на высшем уровне в виде совместной декларации", - пояснил он.
Касательно возможной реакции Запада на проведение саммита эксперт пояснил, что США и другие страны могут ввести какие-либо санкции, но "эффективность их будет низкой".
Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Сеул надеется, что отношения России и КНДР поспособствуют миру, пишут СМИ
05:53
 
РоссияПриморский крайДальний ВостокКим Чен ЫнОлег КожемякоАлександр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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