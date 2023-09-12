https://ria.ru/20230912/deklaratsiya-1895879744.html

Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт

Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт - РИА Новости, 12.09.2023

Россия и КНДР могут обойтись без совместной декларации, заявил эксперт

Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:38

2023-09-12T16:38

2023-09-12T16:38

россия

приморский край

дальний восток

ким чен ын

олег кожемяко

александр козлов (глава минприроды)

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СЕУЛ, 12 сен - РИА Новости. Совместной декларации по итогам саммита лидеров РФ и КНДР может и не быть, так как это не является обязательной процедурой в обеих странах, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года. Он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде и уже провел переговоры с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов Александром Козловым. В ходе визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков заявлял журналистам, что переговоры состоятся на Дальнем Востоке, но не уточнил, где именно. Говоря о документах, которые могут быть заключены по результатам переговоров, профессор отметил, что у КНДР и РФ нет такой процедуры, как обязательный выпуск декларации после саммита. "Такие страны, как Северная Корея, Россия, Китай, у них нет такой обязательной процедуры - выпускать результаты саммитов на высшем уровне в виде совместной декларации", - пояснил он. Касательно возможной реакции Запада на проведение саммита эксперт пояснил, что США и другие страны могут ввести какие-либо санкции, но "эффективность их будет низкой". Ким Чен Ына в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие, следует из фотографий, опубликованных ранее ЦТАК.

https://ria.ru/20230912/seul-1895716299.html

россия

приморский край

дальний восток

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, дальний восток, ким чен ын, олег кожемяко, александр козлов (глава минприроды)