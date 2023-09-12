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В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры - РИА Новости, 12.09.2023
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17:09 12.09.2023 (обновлено: 17:19 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/chudo-1895893120.html
В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры
В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры - РИА Новости, 12.09.2023
В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры
Идущий по обочине Северного шоссе в Красноярске мужчина за считанные секунды сумел увернуться от влетевшей в барьерное ограждение фуры, сообщает краевое... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:09
2023-09-12T17:19
происшествия
авто
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Идущий по обочине Северного шоссе в Красноярске мужчина за считанные секунды сумел увернуться от влетевшей в барьерное ограждение фуры, сообщает краевое управление автомобильных дорог (КрУДор). По его данным, инцидент произошел в понедельник вечером. "Водитель фуры не справился с управлением, из-за чего автомобиль, столкнувшись с барьерным ограждением, съехал в кювет. По обочине в этот момент передвигался мужчина, который чудом, буквально в метре, разминулся с несущейся на него многотонной техникой. Страшно представить, что могло бы произойти, не успей парень отбежать или если б шёл, уткнувшись в телефон", - говорится в сообщении. На опубликованных кадрах аварии с камер видеонаблюдения молодой человек отскакивает от летящей фуры и скатывается с откоса дороги. Затем он поднимается и идет в сторону грузовика.
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происшествия, авто, красноярск
Происшествия, Авто, Красноярск
В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры

КрУДор: идущий по обочине красноярец чудом увернулся от летевшей в него фуры

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкФура
Фура - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Фура. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Идущий по обочине Северного шоссе в Красноярске мужчина за считанные секунды сумел увернуться от влетевшей в барьерное ограждение фуры, сообщает краевое управление автомобильных дорог (КрУДор).
По его данным, инцидент произошел в понедельник вечером.
"Водитель фуры не справился с управлением, из-за чего автомобиль, столкнувшись с барьерным ограждением, съехал в кювет. По обочине в этот момент передвигался мужчина, который чудом, буквально в метре, разминулся с несущейся на него многотонной техникой. Страшно представить, что могло бы произойти, не успей парень отбежать или если б шёл, уткнувшись в телефон", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах аварии с камер видеонаблюдения молодой человек отскакивает от летящей фуры и скатывается с откоса дороги. Затем он поднимается и идет в сторону грузовика.
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