https://ria.ru/20230912/chudo-1895893120.html

В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры

В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры - РИА Новости, 12.09.2023

В Красноярске мужчина, идущий по обочине, чудом увернулся от летевшей фуры

Идущий по обочине Северного шоссе в Красноярске мужчина за считанные секунды сумел увернуться от влетевшей в барьерное ограждение фуры, сообщает краевое... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:09

2023-09-12T17:09

2023-09-12T17:19

происшествия

авто

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/19/1530171979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af50e5dd3b393e1e710c3d227414caf4.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Идущий по обочине Северного шоссе в Красноярске мужчина за считанные секунды сумел увернуться от влетевшей в барьерное ограждение фуры, сообщает краевое управление автомобильных дорог (КрУДор). По его данным, инцидент произошел в понедельник вечером. "Водитель фуры не справился с управлением, из-за чего автомобиль, столкнувшись с барьерным ограждением, съехал в кювет. По обочине в этот момент передвигался мужчина, который чудом, буквально в метре, разминулся с несущейся на него многотонной техникой. Страшно представить, что могло бы произойти, не успей парень отбежать или если б шёл, уткнувшись в телефон", - говорится в сообщении. На опубликованных кадрах аварии с камер видеонаблюдения молодой человек отскакивает от летящей фуры и скатывается с откоса дороги. Затем он поднимается и идет в сторону грузовика.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, красноярск