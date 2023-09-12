Рейтинг@Mail.ru
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/byudzhet-1895726481.html
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет - РИА Новости, 12.09.2023
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет
Кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий, заявил помощник... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:51
2023-09-12T07:51
экономика
россия
владивосток
максим орешкин
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878238570_0:9:2980:1685_1920x0_80_0_0_9171f221441a4508dc7cb0ebd1bef152.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК. &quot;Сейчас правительство закончит (работу над бюджетом - ред.), буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление, поверьте мне&quot;, - сказал Орешкин."Там будет заложен... курс рубля крепче, чем мы видим на рынке", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/byudzhet-1895517852.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878238570_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_024f179d58cd800d30e3f0b8a6d80093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, максим орешкин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Орешкин, Дальневосточный федеральный университет
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет

Орешкин: Кабмин рассмотрит бюджет на 2024-26 через неделю, цифры приятно удивят

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК.
«

"Сейчас правительство закончит (работу над бюджетом - ред.), буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление, поверьте мне", - сказал Орешкин.

"Там будет заложен... курс рубля крепче, чем мы видим на рынке", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Силуанов спрогнозировал исполнение бюджета с дефицитом в два процента ВВП
Вчера, 11:25
 
ЭкономикаРоссияВладивостокМаксим ОрешкинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала