https://ria.ru/20230912/byudzhet-1895726481.html
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет - РИА Новости, 12.09.2023
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет
Кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий, заявил помощник... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:51
2023-09-12T07:51
2023-09-12T07:51
экономика
россия
владивосток
максим орешкин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кабмин рассмотрит бюджет РФ на 2024-2026 годы буквально через неделю, цифры приятно удивят, в том числе курс рубля будет крепче, чем текущий, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК. "Сейчас правительство закончит (работу над бюджетом - ред.), буквально неделя осталась, через неделю правительство будет рассматривать цифры бюджета. Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление, поверьте мне", - сказал Орешкин."Там будет заложен... курс рубля крепче, чем мы видим на рынке", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, максим орешкин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Орешкин, Дальневосточный федеральный университет
Помощник Президента заявил, что Кабмин вскоре рассмотрит бюджет
Орешкин: Кабмин рассмотрит бюджет на 2024-26 через неделю, цифры приятно удивят