Рейтинг@Mail.ru
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 12.09.2023 (обновлено: 15:20 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895792737.html
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя
Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:53
2023-09-12T15:20
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин."Поменяло это (что-то) до сих пор? Англичане давно поставляют снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Они собираются F-16 поставлять, это поменяет что-то? Нет", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, безопасность, владимир путин, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя

Путин: поставка кассетных боеприпасов Украине ничего не поменяла на поле боя

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Поменяло это (что-то) до сих пор? Англичане давно поставляют снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Они собираются F-16 поставлять, это поменяет что-то? Нет", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала