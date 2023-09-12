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Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя
Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:53
2023-09-12T11:53
2023-09-12T15:20
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин."Поменяло это (что-то) до сих пор? Англичане давно поставляют снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Они собираются F-16 поставлять, это поменяет что-то? Нет", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, владимир путин, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя
Путин: поставка кассетных боеприпасов Украине ничего не поменяла на поле боя