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Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя

Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: поставка кассетных боеприпасов ВСУ не изменила ситуацию на поле боя

Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:53

2023-09-12T11:53

2023-09-12T15:20

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Поставка Украине кассетных боеприпасов ничего не поменяла на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин."Поменяло это (что-то) до сих пор? Англичане давно поставляют снаряды. Поменяло это что-нибудь на поле боя? Нет. Они собираются F-16 поставлять, это поменяет что-то? Нет", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, безопасность, владимир путин, вэф-2023